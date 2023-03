Moradora flagra jacaré a poucos metros de calçada na região portuária de Santos, SP

Local registra diversas aparições da espécie. Vídeo flagra jacaré a poucos metros de moradora em calçada em Santos, SP

Um jacaré foi flagrado a poucos metros de distância de uma moradora, na manhã desta quarta-feira (1º), na região portuária de Santos, no litoral de São Paulo. O local registra diversas aparições da espécie. Segundo a autora das imagens, diversos répteis vivem na área de mata que fica ao lado da calçada, onde o animal foi visto.

A moradora Roselina Bispo, de 59 anos, contou ao g1 que passa diariamente pela Avenida Augusto Barata. Ela foi a responsável pelo flagrante do animal. O jacaré estava praticamente bem próximo a beira de uma calçada, por volta das 7h.

O jacaré estava praticamente “descansando” na beira de uma calçada em Santos, no litoral de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1º).

Reprodução

“A preocupação é com quem passa pela calçada e não sabe”, disse. Segundo ela, diversas pessoas andam no local para ir ao trabalho na região portuária da cidade e teme que algum ‘desavisado’ possa ser atacado. Roselina ainda alega que, quando alguém mexe com esses animais, por curiosidade ou maldade, os jacarés “se enfurecem”.

Moradora flagra jacaré próximo a calçada em Santos, no litoral de SP, na manhã desta quarta-feira (1º)

Arquivo Pessoal

Espécie

Especialistas ouvidos pelo g1 apontaram que o animal encontrado pela moradora se trata de um jacaré-de-papo-amarelo. De acordo com o biólogo Thiago Malpighi, essa é a espécie mais comum na região da Baixada Santista. Ele explica que lagoas, manguezais e áreas encharcadas são os ambientes característicos da espécie.

Segundo ele, os adultos atingem em média algo entre 1,5 e 2 metros e não há muitos casos de acidentes com essa espécie. “São generalistas na alimentacão. A dieta é baseada em invertebrados e pequenos vertebrados, peixes, répteis, aves e mamíferos”, explica.

Orientações

Em nota, a Santos Port Authority (SPA) disse que esses animais fazem parte do ecossistema do estuário de Santos, sendo natural o avistamento deles em diversos locais do entorno do Porto, seja na água ou em terra.

“Em relação especificamente à lagoa da Alemoa [que fica na beira da avenida], na última revisão da poligonal do Porto de Santos, em outubro do ano passado, a área foi excluída da jurisdição da SPA, voltando a ser responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (SPU)”.

A SPA ainda orientou que a comunidade não tente capturar ou manejar o animal. Qualquer avistamento de jacaré ou outra espécie animal que esteja em risco na área portuária deve ser avisada à Autoridade Portuária, pelo telefone 3202-6570, a qual irá acionar a Polícia Militar Ambiental, que tem os meios adequados para remoção do animal em caso de risco à sua integridade ou da população.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

valipomponi