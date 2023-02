Moradora passa mal e morre ao ver casa destruída pelo fogo em SC

Mulher conseguiu deixar a casa com filhos e netos, mas em seguida teve um mal-estar e foi levada ao hospital da região. Incêndio em Santa Catarina

Uma mulher de 46 anos morreu após passar mal ao ver a casa que morava pegar fogo e ser destruída em Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense, na madrugada de domingo (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher conseguiu sair do local sem ferimentos com filhos e netos, mas teve um mal-estar logo depois.

Ela chegou a ser encaminhada a um pronto-atendimento desacorda. A morte foi confirmada por “causas desconhecidas”, segundo o laudo.

A casa tinha cerca de 60 metros quadrados, era feita de madeira e estava localizada no Centro do município. Os bombeiros resfriaram as paredes das casas próximas e não houve dano nas demais residências. No combate, foram usados cerca de 13 mil litros de água.

Não há informações sobre o que motivou o início das chamas.

