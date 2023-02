Moradora recebe conta de água no valor de R$ 9 milhões em SC

Situação aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, não houve prejuízo à consumidora. Fatura de água de mais de R$ 9 milhões repercutiu na web

Uma moradora de Blumenau, no Vale do Itajaí, recebeu uma conta de água no valor de R$ 9,16 milhões referente ao mês de janeiro. A imagem da fatura repercutiu na web nesta semana (veja acima).

Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), nesta sexta-feira (17), houve um problema já identificado e que “não gerou prejuízo à consumidora”.

“Ocorreu um erro na geração de conta individual, porém, a mesma foi recalculada no mesmo dia e ficou no valor mínimo da tarifa de água, conforme as leituras anteriores”, destacou.

Segundo o Samae, a leitura é realizada pelo condomínio, e a administradora repassa para a empresa, que emite as contas individuais.

O g1 SC tentou contato com a administração do condomínio Novo Lar, por telefone, que não quis se manifestar. O nome da moradora não foi divulgado.

Outro caso

Uma situação parecida já havia acontecido em Araranguá, no Sul catarinense, quando o morador Luan Cristiano Albano recebeu a conta de luz no valor de R$ 84.927,35.

“Primeiramente, eu levei um susto e depois eu comecei a rir sozinho, nervoso. Pensei que ía ter que vender minha casa, vender meu carro pra pagar essa conta, mas até uma pessoa leiga vê que tá errado”, disse.

Na época, as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) disseram, em nota, que o problema foi causado pela substituição dos medidores de energia convencionais por novos. A empresa lamentou o ocorrido e disse que mais 9.374 pessoas receberam faturas com o valor alterado.

