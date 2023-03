moradora-se-machuca-ao-acordar-e-encontrar-casa-alagada-no-miguel-badra

Mulher afirma que mesmo com pé machucado só conseguiu salvar o fogão. Vários moradores do bairro tiveram prejuízos. Moradora do Miguel Badra machuca pé durante enchente

O sábado (11), foi de muito trabalho para os moradores atingidos pela chuva no Miguel Badra, em Suzano, na sexta-feira (10). O temporal foi rápido e pegou muita gente de surpresa.

A dona de casa Ivaneide de Jesus Dias vai ficar com a perna engessada por quase um mês. Ela dormia e acordou com a casa alagada. “Cai e já quebrou meu pé. Já não deu para fazer mais nada. A única coisa que eu salvei foi o fogão.” Ela mora na Rua Expedito Duran de Nogueira e a casa ficou cheia de lama.

Ivaneide está de repouso na casa da filha, no mesmo bairro que mora. Ela está desempregada, recebe Bolsa Família e não sabe como vai fazer para pagar as contas. “O pouco que eu tinha eu perdi tudo.”

No acumulado das últimas 24 horas, a quantidade de chuva no Miguel Badra passa dos 62 milímetros segundo o Cemaden. José Emanuel de Lima é carpinteiro, mas neste sábado trocou o serrote pela vassoura. Ele está indignado. “Perdi tudo da casa aqui de baixo. Aqui não tem uma boca de lobo. Eles só tomam dinheiro de imposto nosso e toda chuva é isso aí.”

Ruas do Miguel Badra ficaram alagadas

O encarregado de obras Daniel de Jesus também teve a casa invadida pela água. “Inclusive a gente desocupou todos os quartos porque as coisas a gente teve que jogar fora. As duas camas que a gente tinha já era.”

Durante a tarde de sábado voltou a chover. A equipe da TV Diário flagrou crianças brincando na água suja e os moradores trabalhando para limpar a rua. “Eu não me conformo nunca. Porque nunca chega, nunca ajuda a gente. É todo mundo nesse problema. Paga IPTU muito caro aqui para acontecer isso com a gente”, desabafa Renata Ferreira que está grávida.

A Prefeitura de Suzano informou que o bairro conta com boca de lobo e drenagem e faz limpeza e zeladoria deles constantemente. Desde o temporal de sexta-feira, a Prefeitura destacou que vem trabalhando para ajudar as famílias que vivem no Miguel Badra. A Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação e orientar os moradores. A administração destacou que o Fundo Social enviou alguns itens para os moradores do bairro, como colhões e cestas básicas. Também disse que equipes estão no local ajudando na limpeza.

