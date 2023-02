Moradoras de Bauru enfrentam inundação em casa alugada para o carnaval no litoral norte de SP: ‘Desesperador’

Água da chuva tomou o primeiro andar da residência na praia de Juquehy, no município de São Sebastião (SP). Região computa ao menos 40 pessoas mortas e dezenas de desaparecidas. Moradoras de Bauru falam sobre inundação vivida litoral norte de SP

As advogadas de Bauru (SP) Luzia Cristina Borges e Lisandra Bonachelo Mansano viveram momentos assustadores na casa que alugaram para passar o carnaval em Juquehy, no município de São Sebastião (SP), localizado no litoral norte de São Paulo, após as chuvas devastadoras que atingiram a região no fim de semana.

As fortes chuvas, que totalizaram mais de 600 milímetros em apenas oito horas, deixaram ao menos 40 pessoas mortas no litoral norte de SP, dezenas de desaparecidos e centenas de desabrigados, segundo dados desta segunda-feira (20). Também foram registrados deslizamentos de terra e pontos de inundação.

Água cobriu os carros das moradoras de Bauru (SP) que passam o carnaval em São Sebastião (SP)

Arquivo pessoal

No domingo (19) e, principalmente, durante a madrugada desta segunda-feira, o nível da água subiu e tomou o primeiro andar da residência de veraneio onde as advogadas bauruenses estão hospedadas durante o carnaval.

“A noite inteira foi de tempestade, uma chuva incessante, por muito tempo. A agente viu a água enchendo, enchendo e foi desesperador em um primeiro momento”, relatou Lisandra.

Geladeira boiando e água próxima ao nível da bancada da cozinha em casa de veraneio de turistas bauruenses no litoral norte de SP

Arquivo pessoal

“Foi subindo, subindo o nível da água, cobriu os carros, e nosso andar térreo ficou totalmente tomado, os móveis da casa todos boiaram”, completou.

De acordo com ela, era por volta de 3h e os turistas seguiam acompanhando se a água chegaria ao quartos, localizados no segundo andar, o que não chegou a acontecer.

Mobília boia em casa alugada por advogadas de Bauru (SP) para carnaval em São Sebastião (SP)

Arquivo pessoal

Já Luzia explicou que, nesta segunda-feira, ao longo da manhã, a chuva deu trégua. “A gente, como turista, não tem o que fazer. Estamos aguardando para ir embora, apesar de que a gente sabe que as estradas estão todas interditadas”.

“A gente se comove com as pessoas, principalmente as que vivem aqui. Realmente foi uma tragédia. A gente passou momentos muito difíceis”, declarou Luzia.

Advogadas de Bauru (SP) Luzia Cristina Borges e Lisandra Bonachelo Mansano, em São Sebastião (SP), cidade assolada pelas chuvas

Arquivo pessoal

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo provocaram bloqueios em diversos trechos de rodovias e mataram ao menos 37 pessoas, enquanto no mínimo 40 estão desaparecidas e 300 desabrigadas. O volume de chuva registrado no fim de semana na região superou o esperado para todo o mês de fevereiro.

Equipes de bombeiros do centro-oeste paulista foram enviadas para a localidade e entraram em ação nesta segunda-feira para apoiar as ações de resgate.

Vittorio Rienzo