Moradores alegam que convivem com água na porta de casa há uma semana na Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba

Um morador contou que não está conseguindo nem ir para o trabalho devido à situação. Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que as chuvas dos últimos dias têm gerado pontos de alagamento no bairro. Moradores alegam que convivem com água na porta de casa há uma semana em Itaquaquecetuba

Várias cidades da região registraram estragos após o temporal desta terça-feira (7). Itaquaquecetuba foi uma delas. Moradores da Vila Maria Augusta disseram que estão convivendo com a água na porta há uma semana. Alguns também tiveram as casas alagadas.

Cleiton Aparecido de Jesus Torres enviou imagens para a produção do Diário TV. Moradores já perderam móveis, eletrodomésticos, roupas e mantimentos. Um morador contou que não está conseguindo nem ir para o trabalho.

A produção do Diário TV questionou a Prefeitura de Itaquaquecetuba sobre assistência para os moradores, os trabalhos realizados para evitar esse tipo de situação e o que está sendo feito para escoar a água. Até o momento, não houve retorno.

Rua da Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, está alagada há uma semana, segundo moradores

Cleiton Aparecido/Arquivo Pessoal

Em nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Defesa Civil, informa que as chuvas dos últimos dias têm gerado pontos de alagamento no bairro. Só nesta terça-feira (7) choveu 63 mm. As equipes assistenciais estão acompanhando a situação e fornecendo kits de limpeza. Se houver necessidade, tomará as providências necessárias como oferecer alojamento e alimentação.

Durante todo o ano foi realizado serviços de capinagem, roçagem, limpeza no rio e nos bueiros, o que contribuiu para que a água tivesse mais vazão. Porém, com a chuva constante, a água se mantém quase que no mesmo nível.

É importante ressaltar que a administração realiza monitoramento para dar pronta resposta à população, que deve acionar a Defesa Civil pelo 199 em casos de emergência, assim como o Corpo de Bombeiros pelo 193.

