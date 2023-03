Moradores atravessam enxurrada para chegar a posto de saúde

População tem que passar por lamaçal para chegar a posto de saúde em Formoso do Araguaia. Moradores tem que ‘colocar o pé na lama’ para chegar ao posto de saúde

Reprodução/TV Anhanguera

Moradores de Formoso do Araguaia, no sul do estado, tem passado por complicações para conseguir atendimento na Unidade Básica de Saúde no setor Aliança. Mas o problema não é por falta de profissionais e sim as condições de acesso ao local.

A TV Anhanguera recebeu um vídeo de um morador denunciando o caso. Nas imagens, é possível ver que eles têm que se arriscar pela enxurrada para chegar à Unidade Básica de Saúde. Essa situação pode expôr essas pessoas a outras infecções e doenças causadas pela lama.

Moradores de Formoso do Araguaía têm que atravessar alagamento para chegar em posto saúde

Em nota, a prefeitura de Formoso do Araguaia informou que o acúmulo de água naquela rua se dá pela geografia do local, uma vez que, por causa das fortes chuvas, a água escoa da avenida Anhanguera, chegando na rua do posto de saúde. Disse, ainda, que estão tomando medidas paliativas para solucionar o problema. No entanto, a prefeitura não deu previsão de quando faria as melhorias. Confira a nota na íntegra:

O que disse a prefeitura

Devido à avenida Anhanguera também ser uma das mais baixas do nosso município, durante o período chuvoso, se formam bastante poços d’água, e as correntes de águas de todo o setor passando por ela, às vezes até represando e comprometendo a avenida que é o caso dessa parte da avenida Anhanguera próximo ao posto de saúde. A prefeitura tem feito medidas paliativas com caçambas de cascalho tampando os buracos que enxurrada faz. Hoje, na situação que se encontra e com a quantidade de chuvas que estamos tendo, essa é a melhor medida a ser tomada até que venha a solução para o problema.

A gestão atual recebeu o município com com uma dívida de mais de R$ 40 milhões no CNPJ, ficando incapaz de receber qualquer recurso do governo. Trabalhou os dois primeiros anos do mandato pra pagar essa divida e limpar o CNPJ. Com muito empenho e trabalho, o prefeito conseguiu limpar e agora o município está apto a receber recursos. O Prefeito Heno Rodrigues vem correndo atrás de recursos incansavelmente para que, assim que passar o período chuvoso, possamos começar as obras, não só nesse local, mas sim em todos onde precisa de revitalização.

Vittorio Rienzo