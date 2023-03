Moradores da Vila Sahy, local mais atingido pela tragédia no litoral de SP, protestam contra poder público

Os moradores atingidos pedem mais transparência sobre a situação das moradias das famílias que perderam tudo com as chuvas históricas do final de semana do carnaval. Moradores protestam na Vila Sahy

Moradores do bairro Vila Sahy – região mais afetada pela tragédia que devastou São Sebastião (SP) em fevereiro – realizaram um protesto contra o poder público na manhã deste sábado (11). A ação teve como principal objetivo cobrar transparência em relação às moradias.

Centenas de pessoas se reuniram em uma praça da região com diversos cartazes. A preocupação dos moradores é em relação às famílias que perderam as casas onde moravam na tragédia.

De acordo com os organizadores da ação, falta transparência do poder público sobre as moradias que serão construídas para as vítimas. Participaram também pessoas que continuam morando nas áreas de risco e políticos.

Uma das moradoras que participaram do protesto, a Leidicleris Siqueira da Silva explica que todos têm dúvidas de como funcionará o processo de transferência e que faltam detalhes desse planejamento.

Além disso, ela conta que recusou uma moradia temporária em Bertioga, proposta que foi oferecida a algumas vítimas pelo governo estadual (entenda mais abaixo).

“Nosso foco é nas moradias que ainda estão de pé. Queremos resposta e garantia do que vai ser feito. Ofereceram casas de Bertioga e eu recusei. A gente não sabe se vai ter direito a outra (residência) na nossa região. Nossa vida é aqui, nosso filhos estudam aqui”, afirma.

Além das moradias, os moradores reclamam também do dinheiro que foi doado a ONGs e à prefeitura, mas que não chegou às mãos das vítimas da tragédia. O g1 acionou a gestão municipal e aguarda um retorno.

Moradia

O governo de SP publicou na última quinta-feira (09), no Diário Oficial, decretos para desapropriar mais duas áreas em São Sebastião para construção de moradias populares às vítimas da chuva que causou 64 mortes na cidade e deixou mais de mil pessoas desabrigadas.

Os dois terrenos ficam no bairro Baleia Verde e, juntos, medem 39,3 mil metros quadrados. A ideia da gestão estadual é regularizar a área transformando o terreno em Zona de Interesse Social.

Antes, o Estado já havia desapropriado um terreno de 10 mil metros quadrados na Vila Sahy, local mais afetado na tragédia. Além desses três terrenos, a prefeitura disponibilizou áreas nos bairros Maresias, Topolândia e Barequeçaba.

A previsão do governo estadual é que as obras sejam concluídas em um prazo de até 180 dias. A meta é fazer mais de 900 imóveis, entre casas e prédios de até quatro andares.

Desabrigados

O temporal devastador deixou mais de mil desabrigados na cidade. 923 foram acolhidos em pousadas e hotéis da Costa Sul e 152 na região central.

As famílias ficarão hospedadas na rede hoteleira por cerca de um mês. Depois desse período, elas vão ficar provisoriamente em unidades habitacionais do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga – a ideia é que o espaço seja disponibilizado por um período inicial de oito meses.

Antes disso, a maior parte dos moradores que perdeu suas casas foi recebida em abrigos montados em escolas, ONGs ou em casas de amigos e parentes.

Tragédia

As chuvas históricas que atingiram o Litoral Norte de SP no final de semana do carnaval, em fevereiro, deixaram 65 mortos na região, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. Uma pessoa, moradora do bairro Baleia Verde, continua desaparecida.

Além das vítimas fatais, dezenas ficaram feridas e mais de mil desabrigadas ou desalojadas. Rodovias foram bloqueadas e casas ficaram destruídas após o temporal, que causou deslizamentos de terra na região.

As chuvas começaram em um sábado (dia 18). Durante a noite, ela já era muito forte e não parou mais. Por conta disso, a maioria dos estragos começou já na madrugada de domingo (19).

