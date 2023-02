Moradores da zona rural de Águas da Prata são vacinados contra febre amarela

Ação ocorre neste sábado (4) e no domingo (5). Vargem Grande do Sul, que fica a 33 km, teve o primeiro caso da doença no estado de SP desde 2020. Águas da Prata realiza vacinação contra febre amarela na área rural para evitar casos da doença

Agentes de saúde percorrem, neste sábado (4) e domingo (5), a área rural de Águas da Prata (SP) para vacinar a população contra a febre amarela.

O primeiro caso da doença no Estado de São Paulo (SP) desde 2020 foi registrado em janeiro, em Vargem Grande do Sul, que fica a 33 km de Águas da Prata.

De acordo com os registros dos últimos 80 anos, todos os casos da doença, transmitida por um mosquito comum em áreas de mata, são da área rural.

Águas da Prata tem vacinação contra febre amarela na área rural

Imunização

Na manhã deste sábado, a vacinação se concentrou em São Roque, distrito de Águas da Prata. A ação pretende imunizar cerca de 300 pessoas, de crianças a idosos.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Roberta Reynaldi, os agentes irão de casa em casa.

”Vamos em todos os sítios para orientar, ver quem não tomou e aqueles que tem interesse em tomar. A ação busca aumentar a cobertura [vacinal] e evitar novos casos da doença”, afirmou Roberta.

Crianças de até cinco anos devem tomar duas doses do imunizante contra a doença. Para aqueles que possuem cinco anos ou mais, é necessária apenas uma dose.

Transmissão e sintomas

A infecção da febre amarela ocorre por meio de mosquitos silvestres, como o Aedes aegypti, também transmissor da dengue, que vivem em zona de mata e não habitam o ambiente urbano das cidades.

Os principais sintomas da doença são febre, calafrios e enjoo. Caso haja o aparecimento de algum deles, a pessoa deve procurar atendimento médico.

Entenda como ocorre a infecção e quais são os sintomas da febre amarela

