Moradores da zona rural de Porto Ferreira estão isolados após queda de ponte

Há 15 dias, chuva causou estragos e dificultou acesso no local. Prefeitura disse que tenta conseguir verba com os governos estadual e federal e ainda não há prazo para o início das obras no local. Moradores da zona rural de Porto Ferreira estão isolados depois de queda de ponte

Moradores da área rural de Porto Ferreira (SP) se sentem isolados depois que uma ponte caiu por causa da chuva há 15 dias. Com isso, o acesso ao Centro ficou comprometido e crianças estão sem ir à escola desde o início das aulas na sexta-feira (3).

A prefeitura disse que tenta conseguir verba com os governos estadual e federal e ainda não há prazo para o início das obras no local.

Porto Ferreira está desde o dia 26 de janeiro em estado de emergência. De acordo com o secretário, as chuvas causaram danos em 20 estradas, sete pontes e pelo menos 40 casas foram atingidas pelas enchentes.

Segundo a administração municipal, seriam necessários cerca de R$ 15 milhões para reparar os estragos.

Queda da ponte

A queda da ponte Chácara São Geraldo aconteceu no dia 22 de janeiro e desde então os moradores estão preocupados. A dona de casa Amanda dos Santos Amorim mora no sítio pede ajuda.

“Eu tenho duas filhas, uma delas passou mal na semana passada e minha única alternativa era atravessar esse rio, estou totalmente isolada”, disse.

Amanda gravou um vídeo relatando a situação e enviou para a EPTV, afiliada da TV Globo. “Já faz 15 dias, ninguém toma providência. Você tem criança pequena, começaram as aulas, não tem como ir para a escola e nem sei quando vai ter quando. Você liga pedindo transporte, dizem: suas filhas não têm direito”, relatou a moradora.

Para conseguir ir até o Centro da cidade, as pessoas que moram na região têm que dar uma grande volta pela Rodovia Anhanguera (SP-330) e, para acessar a rodovia, é preciso seguir por uma estrada de terra que, por conta da chuva, está bem esburacada.

Recursos e obras

O secretário de Segurança e Mobilidade, Valdemir Guimarães Dias, disse que as equipes das secretarias de Obras, Social e Segurança concluíram um levantamento e agora a prefeitura busca recursos para sanar os problemas caudados pela chuva.

Segundo ele, somente para a obra da ponte o investimento previsto é de R$ 1,4 milhão. Assim que a verba estiver disponível, os reparos deverão ser concluídos de 15 a 20 dias. Entretanto, ainda não há previsão para o início das obras.

Cerca de 2 km do local há outra ponte por onde passava também o transporte escolar, mas ela está interditada. “Temos outra opção na vicinal conhecida como Nego Novo. Mas vamos verificar o que tem que ser feito na Ponte 51, independentemente da vinda dessa ver ou não”, disse o secretário.

Na região do Brejão, 20 crianças estão sem ir às aulas. O secretário prometeu que o transporte escolar estará normalizado até esta terça-feira (7). Em relação ao caso de Amanda, a situação dela será avaliada.

“No caso dela, ela acabou optando por uma escola que não é contemplada pelo transporte escolar. Vamos verificar na tarde de hoje o que podemos fazer para ela durante a permanência dessa situação”, disse o secretário.

