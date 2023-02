Moradores de Araraquara e São Carlos reclamam de animais peçonhentos em terrenos abandonados

Mato alto e acúmulo de entulhos favorecem o aparecimento de escorpiões e mosquitos transmissores da dengue, que são perigosos para aqueles que moram nas proximidades. Terreno com mato alto atrai animais peçonhentos e preocupa morador de Araraquara

Arquivo Pessoal

Moradores de Araraquara e São Carlos (SP) reclamam do aparecimento de animais peçonhentes, como escorpiões e ratos, e outros problemas de segurança provocados pelo mato alto e acúmulo de lixo em terrenos abandonados.

Em Araraquara, um morador do bairro Jardim Indaiá reclama sobre o aparecimento de ratos e escorpiões causados pelo mato alto e acúmulo de entulho em uma área particular, localizado na Avenida José Haroldo Bassi.

Morador de Araraquara reclama de terreno que atrai escorpiões no Jardim indaiá

Com lixo no local, o ambiente também se torna propício para o aparecimento do mosquito transmissor da dengue.

De acordo com o morador, outro agravante é a presença de um sofá no terreno, que é utilizado por usuários de droga durante a noite.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, uma equipe de fiscalização será enviada ao local para verificar a situação do terreno.

O proprietário do terreno será notificado, tendo 30 dias para limpar o local. Caso o dono não tome providências, a prefeitura realiza a limpeza e emite uma multa ao proprietário, que também paga pelo serviço prestado.

São Carlos

Terreno do Jardim Ipanema atrai animais peçonhentos e preocupa morador de São Carlos

Em São Carlos, um caso parecido preocupa um morador do bairro Jardim Ipanema.

O principal problema é o mato alto, que favorece o aparecimento de animais, como ratos, escorpiões e baratas, que podem trazer problemas de saúde para moradores das proximidades.

Terreno com mato alto em São Carlos atrai ratos e escorpiões e preocupa moradores

Arquivo Pessoal

O problema já ocupa até a calçada, que foi tomada pelo mato. De acordo com Fred Masili, o terreno não é limpo há dois anos.

De acordo com a prefeitura, o dono do terreno já foi notificado e pode fazer a limpeza em até 30 dias.

Após esse período, caso o serviço não seja realizado, a prefeitura irá limpar o terreno e multar o proprietário do local.

