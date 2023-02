Moradores de Araraquara, Rio Claro e Tapiratiba reclamam das condições do asfalto nas cidades

Buracos e pedras soltas nas vias são situações recorrentes. Prefeituras dizem que farão reparos. Moradores de Araraquara, Rio Claro e Tapiratiba (SP) reclamam das condições do asfalto nas cidades

Reprodução/EPTV

Moradores de Araraquara, Rio Claro e Tapiratiba (SP) reclamam das condições ruins do asfalto nas cidades. Eles registraram em vídeo a situação e enviaram para a EPTV, afiliada da TV Globo.

Ângela Berto mora no Jardim Vitória, em Araraquara, e disse que há décadas o asfalto não recebe reparos.

Quando os carros passam, levantam as pedras soltas. Ângela disse temer que algum pedestre seja atingido.

Falta de reparos em rua de Araraquara preocupa moradores e pedestres do Jardim Vitória

Ela registrou as condições da Rua Rafael Ananias. “Buracos para todos os lados, pedras soltas, asfalto esfarelando. É uma rua que está abandonada pelo poder público”, disse.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Araraquara informou que o serviço de tapa-buraco na rua está no cronograma. O serviço deve ser feito depois do carnaval, até início de março.

Rio Claro

Moradores do Jardim Figueira e Paulista em Rio Claro reclamam sobre buracos e asfalto ruim

Luciene Santana mora no Jardim Figueira e disse que quase todas as ruas do bairro estão em péssimas condições. Segundo ela, os moradores já pediram providências na prefeitura, mas nada foi feito.

No bairro Paulista, o morador João Ppires registrou a situação precária do asfalto em frente a casa dele e também outro trecho do bairro. “O Paulista dois está totalmente abandonado, não tem condições de andar na rua”, disse.

A prefeitura informou que está investindo R$ 50 milhões em serviços de recapeamento e que já foram atendidos vários bairros.

A administração municipal disse ainda que está com equipes permanentes de tapa-buracos e que todas as regiões da cidade serão atendidas.

Tapiratiba

Buracos da Rua Marcelo Bernardo Ribeiro em Tapiratiba pioram e preocupam moradora

Em Tapiratiba, a situação é parecida. A moradora Mônica Oliveira reclama das condições da Rua Marcelo Bernardo Ribeiro, no bairro Urbano Bloch.

Segundo ela, o problema é antigo e há mais de um ano existem grandes buracos na rua, situação que só tem piorado desde então.

A Prefeitura de Tapiratiba informou que a operação tapa-buracos começa nesta quinta-feira (16). Até o fim do mês, a rua onde Mônica mora vai receber reparos.

