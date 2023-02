Moradores de Araraquara têm endereços usados em golpes de vendas pela internet

EPTV conversou com duas mulheres que registraram boletins de ocorrência e relatam ter medo após terem seus locais de trabalho e moradia expostos. Araraquara registra aumento no número de golpes

Para enganar as pessoas, golpistas têm usado endereços falsos em anúncios de vendas pela internet em Araraquara (SP) e prejudicado as pessoas que moram ou trabalham nesses locais.

A reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, conversou com duas mulheres que registraram boletins de ocorrência após terem seus endereços expostos e de várias pessoas aparecerem na porta em busca dos itens “comprados”. Em alguns casos as pessoas enganadas se alteraram.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Moradores de Araraquara tem seus endereços usados em golpes de vendas falsas

Reprodução EPTV

No golpe, produtos são anunciados nas redes sócias por preços bem abaixo do mercado. O golpista leva o comprador a realizar um pix antecipado e quando a vítima vai até o endereço anunciado para retirar o produto se depara com o morador que nada tem a ver com a venda.

Um dos endereços utilizados pelos golpistas é de um brechó, no Jardim Silvânia. Desde o final de janeiro, a dona do comércio recebeu várias pessoas.

“Desde 20 de janeiro que eu vivo com isso, vivo com medo. A primeira vítima teve aqui de manhã em busca de uma cota de gás, por volta do meio dia vieram duas senhoras pegar uma máquina de lavar. No outro dia, um sábado, veio umas dez pessoas, todos com carro ou uma carretinha”, contou a comerciante Ana Paula de Souza Frezarin.

LEIA MAIS:

Em menos de 1h, idosas de Araraquara sofrem golpes e perdem mais de R$ 5 mil cada

Seis pessoas e uma empresa são vítimas de golpes em Araraquara; prejuízo soma R$ 166,7 mil

Moradora de Araraquara cai em golpe do ‘falso filho’ e perde R$ 1,1 mil

Idoso de Araraquara troca fotos íntimas pela internet, cai em golpe e perde mais de R$ 10 mil

Golpistas usam endereços falsos para dar golpes de vendas em Araraquara

Reprodução EPTV

A funcionária pública Denise Cristina Nascimento pregou o boletim de ocorrência no portão, após ter problemas com vítimas dos golpistas.

“Como vinham pessoas que já tinham feito pagamento, algumas vinham alteradas, então, eu pensei de impactar no primeiro momento, de a pessoa chegar e perceber o que estava acontecendo”, explicou.

Cuidados

A doutora em ciência da computação e professora Kalinka Castelo Branco explica que os tipos de golpes são os mesmos, mas os golpistas acompanham as novas tecnologias e os métodos para enganar as vítimas modificam. Atualmente a possibilidade de fazer pix tem sido uma vantagem para o golpista.

Comerciante de Araraquara registrou boletim de ocorrência após ter o endereço de seu brechó usado em golpes de falsas vendas

Reprodução EPTV

Segundo a especialista, as formas de se proteger também são as mesmas para todos os tipos de golpes.

“O que a gente faz é o que já fazia antigamente, se precaver. A gente vai até o lugar, não faz nenhum pix antecipado. Vá até o lugar onde a pessoa está falando que está vendendo, veja o produto e no momento que você recebeu o produto, você faz o pagamento. Precisa ter muito cuidado também para não ser pego em outro tipo de golpe que é ir a um lugar que você desconhece e ser sequestrado. Aí o seu pix ou todas as suas informações e dados serem aí roubados”, orientou.

Outro possível sinal de golpe são valores muito abaixo dos praticados no mercado, até mesmo para produtos usados.

“É usada a artimanha de ter valores menores que o valor de mercado, ou chamarizes como ‘ah é o último produto que eu tenho’ ou ‘acabou mesmo’, isso atrai a pessoa. Fique esperto, sempre que a esmola é muito, a gente deve desconfiar e deve verificar realmente o produto, as condições, pra não cair nesse tipo de golpe” disse Kalinka.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla