Moradores de bairro novo em Ribeirão Preto, SP, ficam ‘ilhados’ durante chuvas por causa de alagamentos

Principal via de acesso ao Parque das Gaivotas, Avenida Alfredo Ravanelli fica cheia d’água, impedindo passagem de veículos e pedestres. Prefeitura diz que vai mandar equipe ao local. Quando chove, o bairro Parque das Gaivotas, zona Leste de Ribeirão Preto (SP), vira uma ilha. Os moradores ficam isolados, sem conseguir entrar ou sair da região. Na noite de quinta-feira (9), a água tomou conta, mais uma vez, da Avenida Alfredo Ravanelli, via de acesso ao bairro, vizinho ao Jardim Ângelo Jurca, ao Parque dos Flamboyans e ao Residencial Itanhangá.

O loteamento foi lançado em 2021. A vendedora Waleska Barboza, que está construindo uma casa no bairro, diz que o problema com alagamentos é recorrente. “Todas as vezes que chove, enche”, garante. Ela conta que, com a água no nível da cintura, um carro e um motociclista ficaram em meio à enxurrada na quinta-feira.

“Se uma pessoa precisar de um atendimento, de emergência, a ambulância não ia conseguir entrar e nem o carro ia conseguir sair”, lamenta a vendedora.

A autonôma Julya Galdino tem preocupação semelhante. “E se caso acontecer um imprevisto, se alguém passar mal. Como faz? Alguém precisa fazer algo pra nos ajudar”, diz. “Está sendo mais um problema que desanima e prejudica a nossa rotina.”

Alagamento na entrada do bairro Parque das Gaivotas deixa moradores ilhados em Ribeirão Preto, SP

Arquivo pessoal

Falta de iluminação e mato alto

O alagamento na entrada do Parque das Gaivotas não é o único transtorno da região. A falta de iluminação e o mato alto causam sensação de insegurança, segundo Walesca.

A empregada doméstica Sueli Aparecida da Silva afirma que furtos são frequentes na região. “O último roubo que teve, levaram, de caminhão, uma betoneira, uma motinha Biz que era do pedreiro que estava na construção, e dez ou doze peças de andaime. Então, o roubo lá não é roubo pequeno não”.

Em quatro meses morando no Parque das Gaivotas, Sueli conta que nunca viu uma viatura passar pela região à noite.

Entrada do bairro Parque das Gaivotas alagada em Ribeirão Preto (SP)

Arquivo pessoal

A empresária Gleice Brito tem dois terrenos no local, onde pretende abrir um comércio, e também se preocupa com a situação. “Lá, à noite, não tem iluminação. Toda vez que chove, alaga desse jeito”, afirma.

A auxiliar de escritório Gabriela Carlos espera a casa ser entregue para se mudar para o Parque das Gaivotas. Mas, mesmo antes de fazer a mudança, já sofre com os problemas.

“Até o momento, esse bairro está sendo um transtorno”, afirma.

Busca por soluções

Gabriela, assim como as vizinhas, busca por uma solução. “Eu acredito que seja mal planejada essa área e que poderia ser feito algo para que não aconteça mais”, afirma.

A vendedora Waleska destaca que o custo da moradia é alto. “A gente está pagando um IPTU absurdamente caro em relação ao metro quadrado e está passando por esses transtornos”, lamenta.

Procurada pelo g1, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que a Secretaria de Infraestrutura vai mandar uma equipe para vistoriar o local e, assim que identificar o problema, tomará as providências necessárias.

Sobre as reclamações sobre os furtos e falta da policiamento na região, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) respondeu, em nota, que as forças de segurança trabalham de forma integrada em toda região de Ribeirão Preto para combater os crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos.

Segundo a SSP, a nova gestão determinou o reforço no policiamento, inclusive na região citada, por meio da Operação Impacto, que tem o objetivo de ampliar a ação ostensiva, potencializar a percepção de segurança e reduzir os indicadores criminais, com o reforço operacional direcionado e planejamento estratégico baseado no uso de inteligência policial e geoprocessamento de dados.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo