Moradores de Bertioga protestam e exigem apartamentos ‘emprestados’ a vítimas do Litoral Norte; prefeito diz que vai levar caso à Justiça e à PF

Moradores de Bertioga, no litoral de São Paulo, cadastradas para receber as chaves das unidades habitacionais que foram destinadas temporariamente às vítimas das chuvas de São Sebastião, no Litoral Norte, protestaram em frente ao fórum da cidade, nesta terça-feira (14). O prefeito de Bertioga, Caio Matheus (PSDB), também esteve no local para exigir medidas da Justiça. Segundo ele, o caso será apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) e à Polícia Federal.

A operação de transferência de vítimas dos deslizamentos da Vila do Sahy para o Condomínio Quaresmeira, em Bertioga, começou nesta segunda-feira. As primeiras dez famílias se deslocaram 46 quilômetros até a cidade vizinha, onde devem permanecer nos próximos oito meses, conforme acordo foi assinado na sexta-feira (3) entre a CDHU e a Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo, entidade responsável pelo conjunto.

De acordo com a Polícia Militar (PM), cerca de 15 pessoas estiveram em frente ao fórum, localizado na Avenida Anchieta, no Centro, e protestaram de forma pacífica. Eles esperam pelos apartamentos do Condomínio, localizado no conjunto habitacional Caminho das Árvores, no bairro Jardim Raphael. Há familias de Bertioga que aguardam há 10 anos pela entrega das unidades habitacionais.

O prefeito da cidade se reuniu com o grupo e explicou que um documento foi protocolado no Ministério Público (MP). “No documento foi cobrado que o Ministério Público tome parte e auxilie, já que os poderes executivos e legislativos não estão sendo atendidos. […] É vergonhoso o que está sendo feito. O que está acontecendo em Bertioga é uma injustiça” disse o prefeito aos manifestantes.

Caio acrescentou que, durante a tarde desta terça-feira (14), deve ir, acompanhado dos vereadores, até o Ministério Público Federal, em Santos, para protocolar o mesmo documento. Segundo ele, na documentação consta um pedido para que todas as famílias do Quaresmeira sejam alocadas em outro condomínio, e uma lista completa seja feita todos os bertioguenses beneficiados pelo programa habitacional.

Além disso, o chefe do executivo também afirmou que o caso deverá ser apresentado ao Gaeco e à Polícia Federal, para ser investigado.

“A gente suspeita desses cadastros de famílias de fora, e a gente vai apurar. Porque tem denúncia de pessoas com carro zero km vindo de outros municípios. Tá uma pouca vergonha”, afirmou ele, se referindo as pessoas de outras cidades cadastradas para receber um apartamento em Bertioga.

Unidades para vítimas do Litoral Norte

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) fez a cessão, em caráter emergencial, de 300 unidades habitacionais do Condomínio Quaresmeira, em Bertioga para as vítimas das chuvas que atingiram São Sebastião. O acordo foi assinado na sexta-feira (3) entre a CDHU e a Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo, entidade responsável pelo conjunto.

A princípio, o acordo é para que as famílias permaneçam por oito meses nos apartamentos. A medida deve beneficiar aproximadamente 1.200 pessoas. As moradias foram viabilizadas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades. Após o período de oito meses, a CDHU disse que entregará as moradias nas mesmas condições em que foram recebidas.

Foram investidos R$ 35,7 milhões para a construção dos imóveis, sendo R$ 10,8 milhões do governo do estado e R$ 24,9 milhões do governo federal. O acordo entre as partes começou a ser construído após o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitar as áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião (SP) e sugerir o uso temporário das habitações na cidade vizinha.

Unidades

As unidades tem 43,23 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de piso cerâmico em toda edificação, azulejo no banheiro e na cozinha, sistema individualizado de consumo de água, gás e eletricidade.

O condomínio conta com calçamento, sistema de lazer com playground, centro comunitário e espaço para estacionamento. Infraestrutura implantada: redes de água e esgoto, drenagem, rede elétrica e iluminação pública, pavimentação, passeios públicos e paisagismo.

