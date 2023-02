Moradores de Cachoeirinha denunciam descarte irregular de lixo no Rio Gravataí; veja imagens

Área de 100 metros está tomada por resíduos descartados irregularmente. Sujeira ameaça o Guaíba, segundo especialistas. Lixo toma Rio Gravataí em Cachoeirinha

Uma área de 100 metros em um dos principais rios da Região Metropolitana de Porto Alegre está tomada de lixo. A situação do Rio Gravataí, em Cachoeirinha, impressiona moradores e autoridades, que denunciam o descarte irregular de resíduos no local. Veja mais imagens abaixo.

As imagens mostram garrafas de plástico, tampas de privada, isopor, frascos de inseticidas, embalagens de marmita, pneus e outros itens. São todos materiais que podem ser reciclados, mas que, descartados irregularmente, entopem o rio. Com a estiagem, o nível do Gravataí baixou muito, e todo o resíduo está parado na vegetação.

A Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí fez um levantamento da situação e pretende acionar o Ministério Público (MP).

“Isso é lamentável, mas não é algo que a gente pode chamar de um simples acidente. É uma sucessão de problemas que culminaram nisso aqui. Tanto uma questão de pessoas e entidades privadas que se acham donos da água, fazendo que a água do Rio Gravataí diminuía ao longo dos anos, e uma falta de atividade do poder público e da comunidade em si”, diz Leonardo da Costa, presidente da entidade.

Risco ao Guaíba

O lixo foi lançado no rio ao longo do leito, que tem 39 km. O Gravataí nasce em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, e passa por seis municípios até desaguar no Guaíba, em Porto Alegre.

As autoridades agora correm contra o tempo para montar uma operação urgente para retirar todo o lixo do rio antes da chuva, porque esses resíduos podem parar no Guaíba.

“Vamos fazer todo um levantamento para que a gente possa, então, junto com a Fepam [Fundação Estadual de Proteção Ambiental] estar providenciando uma ação conjunta para fazer, então, a limpeza desses resíduos”, afirma Sueme Pompeo de Matos, secretária de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cachoeirinha.

Por causa do quadro crítico do rio, que está muito baixo, a Prefeitura de Gravataí decretou situação de emergência. O prejuízo estimado é de R$ 4,5 milhões. Cinco mil pessoas já foram atingidas, principalmente na área rural.

