Moradores de Chapecó relatam tremor de terra e prédio é evacuado, diz Defesa Civil

Não houve feridos nem locais interditados. Pelas primeiras informações da Defesa Civil, situação ocorreu em reflexo a terremoto na Argentina. Trabalhadores deixam prédio em Chapecó após tremor de terra

Moradores de Chapecó, no Oeste catarinense, sentiram um tremor de terra na tarde desta terça-feira (24). Trabalhadores chegaram a sair de um prédio de forma preventiva. Não houve feridos ou danos estruturais, informou o coordenador municipal da Defesa Civil, Valter Luciano Hüning.

Informações preliminares do órgão apontam que a situação foi reflexo de um terremoto na Argentina, a cerca de 1 mil quilômetros de Chapecó. O tremor na cidade catarinense foi sentido por volta das 16h.

Em um dos prédios, cerca de 150 funcionários de uma empresa saíram do local após sentirem os tremores. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó foram acionados, mas não houve registro de danos.

Após os trabalhadores saírem do edifício, a Defesa Civil foi ao local para a liberação. “Eu estive em quatro edificações em pontos distintos da cidade. Em torno de 150 a 170 pessoas fizeram esse relato da sensação de tremor. Foi sentida em edificações de médio porte em pontos altos da cidade”, afirmou Hüning.

“Nada foi interditado. Foram avaliadas as edificações, estão sem fissura, sem dano, nem quebra de vidraças. Foi avaliada a segurança e liberado para o retorno”, continuou o coordenador.

