Moradores de comunidade destruída por incêndio há 10 anos ainda buscam moradia digna em Porto Alegre

No mesmo domingo da tragédia da boate Kiss, em Santa Maria, um incêndio marcou a vida de dezenas de famílias em Porto Alegre. Esta sexta-feira (27) marca os 10 anos da destruição da Vila Liberdade, uma comunidade localizada próxima à Arena do Grêmio. Reveja abaixo a reportagem da época.

Felizmente, não houve nenhuma vítima no incêndio da Vila Liberdade. Segundo os bombeiros, na época, duas pessoas sofreram ferimentos leves. No entanto, cerca de 50 casebres foram consumidos pelas chamas.

“Foi uma destruição total. Pessoas que tinham família aqui, que moravam aqui, ficou completamente destruído”, lembra a aposentada Rosa Teresinha Corrêa.

O local onde ficavam as casas hoje é um matagal que abriga lixo. Os moradores contam que, ao longo dos últimos 10 anos, algumas famílias chegaram a construir novas casas, mas que foram retiradas pela prefeitura. Famílias que perderam tudo para o fogo moram atrás do terreno, para onde o lixo corre em dias de chuva.

“O incêndio faz 10 anos. Então, essas crianças que tinham sete a 10 anos hoje têm famílias com dois, três filhos. Então, o que acontece, a casa do pai ficou pequena, constrói uma casinha do lado. O pai vai e recebe o beneficio, e a filha fica?”, questiona Paulo Guarnieri, integrante da Associação Voluntários da Ecologia.

Poder público

Boa parte dos terrenos pertence ao município. O secretário de Habitação, André Machado, afirma que a ideia de construir casas para 700 famílias está praticamente descartada.

“O projeto arquitetônico, ou pelo menos o desenho dele, existe. Agora precisa de fontes de financiamento. A construção de um imóvel no local onde está a Vila Liberdade implica, primeiro, na remoção daquelas famílias, no assentamento temporário em outro lugar, para depois devolvê-las àquele espaço”, explica.

A prefeitura afirma que, atualmente, paga aluguel social para 116 famílias. O benefício chega a R$ 600 por mês. Além disso, o município pagou o bônus-moradia para 32 famílias. O valor é de R$ 93 mil para a compra da casa própria. Outras 17 famílias devem receber o benefício na próxima semana.

“Eu esperava que eles fizessem uma casinha digna pra gente morar. A gente só quer uma ajuda de ter uma moradia boa”, diz Lilian Borges da Rosa, catadora de papel.

