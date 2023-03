moradores-de-comunidade-em-aracaju-protestam-mais-uma-vez-na-br-235

Eles alagam que não foram recebidos pela Prefeitura de Aracaju para tratar sobre recurso federal recebido para regularização de moradias. Moradores de comunidade em Aracaju protestam em rodovia federal

Moradores do Loteamento Nova Liberdade III, no Bairro Olaria, em Aracaju, realizaram mais uma vez um protesto com queima de pneus e madeiras entre o Km-3 e Km-4 da BR-235, na tarde desta quinta-feira (30). A mobilização terminou no final da tarde, depois que os manifestantes e a prefeitura de Aracaju entraram em acordo sobre uma nova reunião. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.

Uma reunião com representantes da Prefeitura de Aracaju, marcada para essa quarta (29) não foi realizada e eles também não foram recebidos nesta manhã, quando se reuniram na porta da prefeitura.

Os manifestantes cobraram transparência sobre um recurso federal recebido pela Prefeitura da capital para regularização de moradias. Entre as questões estão a forma como o recurso será usado e se eles serão indenizados pela prefeitura. Parte deles mora no local há cerca de 13 anos.

A prefeitura informou que em acordo com os manifestantes ficou estabelecido que será formada uma comissão com cinco representantes para uma reunião na segunda semana de abril.

O que diz a Prefeitura de Aracaju

Em nota, a Prefeitura de Aracaju informou que representantes da comunidade do Nova Liberdade III se recusaram a constituir uma comissão para serem recebidos por representantes da administração municipal na manhã desta quinta -feira, 30, no Centro Administrativo da capital e foi colocada como condição a entrada de todos os manifestantes no prédio, o que tornaria inviável o diálogo.

Segundo a prefeitura, os moradores do loteamento agiram de forma precipitada, uma vez que o projeto de investimento em infraestrutura no local ainda não foi totalmente constituído e que, quando houver a concretização desta ação, todas as fases da realização desta obra pública serão discutidas diretamente com a comunidade, que será beneficiada com a execução do serviço.

Ainda de acordo com o texto, a atual gestão conseguiu, junto ao Governo Federal, um investimento de quase R$56 milhões com o qual realizará na localidade a construção de 600 novas unidades habitacionais, e, no âmbito da infraestrutura, prevê a implantação de redes de esgotamento sanitário e de drenagem, pavimentação de vias, instalação de equipamentos de lazer e regularização fundiária.

