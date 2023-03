Moradores de comunidades têm dia de limpeza das casas após enchente em Ribeirão Preto, SP

Móveis, colchões, eletrodomésticos e até alimentos foram perdidos com enxurrada na noite de domingo (5). Prefeitura diz que moradores foram orientados a buscar o CRAS. A tarde desta segunda-feira (6) em Ribeirão Preto (SP) foi de limpeza e de reconstrução para moradores de comunidades. Desde domingo (5), eles têm sido severamente afetados pelas chuvas fortes que atingem a cidade.

“Choveu muito e muitas famílias ficaram com medo. Tinha idosos pedindo ajuda porque as casas estavam alagando tudo e nós não podíamos sair porque a enxurrada foi muito forte”, diz Sandra Márcia Pinto, líder de comunidade Sete Curvas.

Uma viela improvisada pelos próprios moradores rachou. A vazão da galeria que desce do bairro Ipiranga para o córrego da Via Norte foi tão forte que o concreto não resistiu.

Vídeos feitos na noite de domingo mostram que a água subiu em minutos e passou por cima de tudo, danificando os acessos.

A enxurrada invadiu moradias, como a de Denise dos Santos Lara, e molhou móveis. Com medo porque a chuva não cessou na cidade, ela deve passar a noite em outro lugar.

“Essa noite eu vou ficar na casa de parentes, não dá para ficar aqui por causa dos buracos e é perigoso engolir as casas.”

Moradores de comunidades passam o dia limpando casas após enchente em Ribeirão Preto, SP

O aposentado Manoel Pereira dos Santos passou a segunda-feira tentando salvar o que podia em casa.

“Nós fomos obrigados a sair de casa e ir para a casa de um filho. Eu levantei às 5h, cheguei e limpei tudo. A geladeira e a máquina ficaram no fundo, mas não sei se estão funcionando. [se continuar a chover], eu vou para a casa do filho. Aqui está perigoso.”

Na comunidade da locomotiva, que fica na região do aeroporto, as casas ficaram cheias de barro. A empregada doméstica Glaucia Cardoso perdeu sofá, colchão, geladeira e armário, encharcados pela água da chuva. A maioria dos alimentos da família estragou.

“Ontem acho que foi uma das piores chuvas que a gente já viveu aqui. A comida a gente tinha acabado de ganhar no sábado em um sorteio da igreja, mas a água entra e não tem para onde correr. Vai invadindo tudo. Um pouco eu salvei. Graças a Deus estamos vivos.”

Geladeira cheia de terra deixada pela enxurrada após temporal em Ribeirão Preto, SP

Na região da Locomotiva, um córrego ainda passa próximo à linha do trem. O terreno elevado acaba transformando a região em uma bacia para o lado das casas. Outro problema é a quantidade de lixo e entulho que entopem a passagem toda vez que chove forte.

A líder comunitária Valdirene Ferreira dos Santos reclama que os moradores não tiveram ajuda dos órgãos competentes nesta segunda-feira e lista uma série de itens necessários.

“Estamos precisando de roupas, alimentos, colchão, móveis. O que vier a gente agradece porque perderam tudo. Tem gente que não tem o que comer hoje à noite e tem quem não tem nem onde dormir, porque molhou.”

A Secretaria de Assistência Social disse que as equipes foram nos locais e ofereceram acolhimento, mas as pessoas recusaram. Por isso, foi orientado que elas procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para acesso aos benefícios sociais.

Sofá molhado de moradora após enxurrada causada por temporal em Ribeirão Preto, SP

