Moradores de Descalvado podem aderir ao Refis e quitar dívidas com até 100% de descontos; veja como fazer

A Prefeitura de Descalvado (SP) abriu o Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis) para que moradores inadimplentes renegociem as dívidas com o município. O Refis oferece até 100% de desconto em juros e multas (Veja abaixo como pedir e onde).

A dívida ativa de Descalvado é de R$ 30 milhões, considerada alta pelo tamanho e proporções do município. Todo contribuinte inadimplente, de 2022 ou antes, pode participar do Refis.

De acordo com Nelson Bumussi Júnior, diretor de arrecadação do município, as dívidas são referentes a tarifas e impostos municipais.

“As dívidas são relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), tarifas de água e esgoto, tarifas de cemitério e patrulha agrícola, por exemplo”, diz.

Além do programa de refinanciamento, o prefeito de Descalvado, Antonio Carlos Reschini (PTB), reduziu em 50% os juros e multas da dívida ativa.

A prefeitura também está oferecendo o parcelamento das dívidas, que pode ser feito em até 150 vezes

“Todo contribuinte inadimplente terá os juros e multas reduzidos em 50% daqui para frente. Também criamos esse parcelamento para darmos condições para as pessoas que não conseguiram quitar suas dívidas por causa da pandemia ou desemprego”, aponta.

O Refis não ocorre todos os anos. Em Descalvado, o programa foi realizado em 2005 e 2021.

Onde solicitar o serviço

Para participar, basta o morador inadimplente procurar a prefeitura.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O morador deve apresentar CPF e RG.

Os inadimplentes que não participarem do programa para a quitação das dívidas são cobrados administrativamente e enviados ao cartório de protestos. Em seguida, a cobrança é executada judicialmente.

O telefone de contato, em caso de dúvidas, é (16) 3583-9320.

