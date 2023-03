Moradores de Ferraz denunciam que pagaram autoescola, mas não conseguem fazer aulas

Um dos clientes lesados procurou pela polícia. O Diário TV procurou a Autoescola Ideal, mas a produção não foi atendida em nenhum dos telefones informados. De Olho nas Compras: Especialista explica sobre direito do consumidor

Moradores de Ferraz de Vasconcelos denunciam uma autoescola da cidade. Eles afirmam que pagaram pela carteira e não conseguiram o documento. O Diário TV procurou a Autoescola Ideal, mas a produção não foi atendida em nenhum dos telefones informados.

É o caso do desempregado Hitalo Kallel Santos Galindo, que procurou o estabelecimento para renovar a CNH e adicionar a categoria “A”, que habilita para pilotar motocicleta. Tudo com o objetivo de ajudar na busca por um novo emprego.

Por causa de algumas multas, ele recebeu a informação de que precisaria fazer um curso de reciclagem. “Eu cheguei ao estabelecimento com o intuito de fazer a adição de categoria e ela me afalou que não era possível fazer essa adição de categoria, pois eu tinha alguma multas na minha habilitação. Ela falou que era necessário eu fazer um curso de reciclagem que se eu pagasse algumas taxas e serviços para ela, esse curso de reciclagem seria tirado da minha habilitação e eu conseguiria tirar mais rápido no prazo. E me deram um prazo para eu tirar a habilitação.”

Nesse processo, o Galindo gastou mais de R$ 1mil. Depois de atrasos nas aulas que não eram agendadas, ele decidiu procurar ajuda no Poupatempo. E descobriu que o curso de reciclagem que a autoescola havia dito que era obrigatório para a regularização da CNH, não era necessário. “Marquei um dia no Poupatempo para eu esclarecer dúvidas e vi que não era realmente necessário. Aí então fui na autoescola e pedi esclarecimento sobre o valor que eu paguei e não houve explicações. Houve discussões com atendente e chguei a conversar com a dona do estabelecimento e aí perdi o interesse de fazer as aulas e pedi o ressarcimento e foi negado. E a partir daí começou a canseira.”

O assunto virou caso de polícia. Ele decidiu registrar um boletim de ocorrência e em uma de suas idas até a Autoescola Ideal, no Centro de Ferraz de Vasconcelos, ficou sabendo que mais pessoas se sentiram lesadas. “Assim que voltei lá segunda-feira, a autoescola estava de portas fechadas e tinha diversas pessoas lá na frente. E ficamos sabendo que no final de semana passado se mudaram e levaram todos os pertences da autoescola e não tinha mais nada.”

Uma mulher que prefere não se identificar está tentando tirar sua habilitação desde setembro de 2022. Ela afirma que os problemas começaram quando ela precisou agendar a prova teórica do curso de formação de condutores, o CFC. “A história começou quando dei entrada na autoescola. Ela estava me dando posições que estaria agendando, e não agendou. Ela estava falando que estava tudo certo e ia me avisar a data para início. Aí eu vi que tava demorando. Fiquei esperando alguns meses e aí eu fui procurar saber informações e vi que ela não tinha agendado. Eu tive que ir na autoescola, discutir com ela várias vezes para que ela marcasse o meu curso para que eu fizesse as aulas.”

Depois de muitas conversas, ela conseguiu realizar a prova. Mas aí outro problema: as aulas práticas. “Depois que fiz a prova teórica no dia 16 de fevereiro fiz a prova teórica, aí ela me enrolou mais alguns dias. Aí eu tive que ir lá discutir com ela, para ela dar início nas minhas aulas. Aí foi agendado a partir do dia 27 de fevereiro. Comecei nas fazer as minhas aulas mas mesmo assim a gente não conseguiu finalizar tudo.”

O que era para trazer alívio, acabou virando uma dor de cabeça. “Me sinto lesada. Porque eu paguei à vista por uma habilitação que é o que eu preciso para fazer s minhas coisas pessoais e ela me deixou na mão.”

O advogado especialista em direito do consumidor Dori Boucault orienta os consumidores lesados a registrar um boletim de ocorrência. Outra ação é buscar ajuda no Procon. Ele diz ainda que por existir mais de uma pessoa lesada, os interessados poderiam montar um grupo e contratar um advogado. “Com um grupo tem ação mais forte.” Os consumidores também devem comunicar seu descontentamento para o Detran. Ele recomenda ainda que antes de contratar uma autoescola o interessado não deve levar em conta somente o preço. Mas deve se informar com amigos e conhecidos sobre o estabelecimento, antes de fazer a matrícula.

