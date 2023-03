Moradores de Jacinópolis enfrentam atoleiros na RO-420 após nível do rio Jacy baixar

Na semana passada, água passou sobre a estrada e fez moradores ficarem ilhados. Vários caminhões ficaram atolados, incluindo boiadeiros. Caminhão boiadeiro atolou em rodovia do distrito de Jacinópolis

Reprodução/Rede Amazônica

Moradores do distrito de Jacinópolis, entre Buritis (RO) e Nova Mamoré (RO), continuam enfrentando atoleiros para trafegar com veículos pela RO-420.

Um dos pontos críticos é na altura do rio Jacy, que na última semana transbordou e a água encobriu a pista. A situação ficou tão crítica que os bombeiros precisaram ser enviados ao local para fazer a travessia dos moradores ilhados em um barco de resgate.

Em novos vídeos registrados nesta quarta-feira (29) é possível ver que a água do rio baixou, mas a rodovia estadual ficou cheia de lama. Um morador contou à Rede Amazônica que vários caminhões ficaram atolados, incluindo boiadeiros carregados com carga viva (veja abaixo).

Moradores de Jacinópolis enfrentam atoleiros após rio Jacy transbordar na RO-420

O distrito de Jacinópolis tem cerca de 9 mil moradores e, por ficar mais perto de Buritis, grande parte precisa da RO-420 para se locomover.

Vídeo mostra grande volume de água sobre estrada após rio Jacy transbordar, em RO

A rodovia é de responsabilidade do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), que diz estar trabalhando uma melhor forma de reparação da estrada.

Caminhões ficam presos em atoleiros na rodovia

Reprodução/Rede Amazônica

Vito Califano