moradores-de-mogi-das-cruzes-podem-trocar-alimentos-e-absorventes-por-ingressos-de-show-de-pagode

Donativos arrecadados vão para o Fundo Social de Solidariedade. Ingressos são para apresentação do grupo Pagode do Canta, que se apresenta no Theatro Vasques no dia 22 de março. Pagode do Canta se apresenta no Theatro Vasques em evento que arrecada doações para Fundo Social de Mogi das Cruzes

Ajudar as famílias de Mogi das Cruzes afetadas pelas chuvas é o objetivo do evento Um Pagode no Theatro. O show acontece no dia 22 de março a partir das 19h, no Theatro Vasques, e tem como atração o grupo Pagode do Canta.

O público já pode fazer a troca de ingressos, que tem número limitado, mediante a troca de 1kg de alimento não perecível (menos sal e açúcar) e um pacote de absorvente. A coleta é feita no Bar do Piauí ou no Eskina Bar.

De acordo com o grupo Frenéticos, que realiza o evento com a participação do Fundo Social, tudo que for arrecadado será encaminhado para para projetos solidários, incluindo as ações do plano Verão 2023 e o Tia Chica.

O Pagode do Canta promete levar para o público um repertório variado e especial para animar a noite solidária no Theatro Vasques. Os interessados já podem efetuar as reservas por meio de um cadastro na internet. Mais informações pelos telefones 5196-9096 e 4798-5143.

