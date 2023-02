Moradores de Mogi das Cruzes relatam prejuízo após terem casas invadidas durante a chuva

Alagamento foi tão intenso, que ruas do Jardim Aeroporto II, Oropó e Jundiapeba ainda estavam cheias de água na manhã desta quarta (1º). Chuva forte provoca alagamento e inundação em bairros de Mogi das Cruzes

A chuva que caiu na noite desta terça-feira (31) piorou a situação de diversos bairros de Mogi das Cruzes. Na Rua Serra Leoa, que fica no Jardim Aeroporto II, muitos moradores passaram a madrugada em claro em meio à tentativa de amenizar os estragos.

“Já perdemos geladeira, perdemos móveis de casa, fora o dia de serviço, porque depois ninguém vai vir ajudar a gente aqui”, conta Marcos. Ele afirma que o problema é recorrente e que, apesar das reclamações, nenhuma solução é adotada.

Do Jardim Oropó, a Adriana Aparecida da Costa enviou imagens que evidenciam a situação da Rua Europa. Com a tempestade dessa madrugada, o rio transbordou e a água invadiu, pelo menos, seis casas. Ela relata ainda que as famílias perderam muita coisa, inclusive alimentos.

Segundo ela, esse é o terceiro ano seguido que o problema acontece. Em 2022 a administração municipal chegou a fazer uma obra pequena, mas nada foi resolvido. Quem vive nessa região acredita que o problema esteja no Rio Jundiaí, que passa pelo bairro e não dá conta das chuvas de verão.

Jundiapeba

Após ter casa invadida por alagamento, morador de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, tenta limpá-la

Reprodução/TV Diário

No distrito de Jundiapeba a situação é parecida. Durante a manhã desta quarta-feira (1º), a Rua Líbia mais parecia um rio. O pedreiro José Alípio de Oliveira teve a casa invadida pela água e, depois que ela abaixou, o trabalho foi para limpar tudo. A sala e a cozinha foram os cômodos mais afetados.

“Em meia hora, a água subiu rapidão porque a chuva foi muito rápida. [As crianças] ficaram assustadas. Não tem como não ficar, né? A água subindo e a chuva não parava”, relembra.

Os móveis foram colocados em cima de blocos para não serem atingidos pela água. Já a porta da sala, não teve como escapar. Das tantas vezes que entrou água no imóvel, acabou ficando estufada. Uma situação que é motivo de revolta e tristeza.

Para muitos que moram na região, o problema é estrutural. Além disso, obrigados a conviver com os alagamentos, afirmam que falta apoio da administração municipal, como pontua o funcionário público Maxwell Dias Dantas.

“Não tem nada a ver com o rio, é infraestrutura mesmo. A Prefeitura veio, fez uma obra de esgoto, trocou a tubulação, e depois que ela fez essa troca, afetou a rede fluvial. Domingo teve uma chuva e teve enchente, entrou na casa das pessoas. Se repetiu ontem novamente”.

“A Prefeitura não veio fazer uma vistoria, não veio fazer uma limpeza na tubulação. Agora subiu mais um pouco. Vai chover hoje, vai chover amanhã, no final de semana, e não se sabe quando vai parar. Até agora, ninguém veio aqui saber se está tudo bem, se não tá, se teve prejuízo”.

“[A Prefeitura] só vem aqui, fala que aqui é assim mesmo, que é desde quando fundou o bairro. A questão não é essa. O tempo evolui e as coisas têm que melhorar”, destaca Wilson Rogério Martinez.

Rua de terra em Jundiapeba virou lamaçal após tempestades

Reprodução/TV Diário

Outros telespectadores do distrito também enviaram relatos de estragos provocados pela chuvarada. A Rua Dolores de Aquino ficou embaixo d’água. A situação era a mesma na Rua Benedito de Souza Branco. Já a Rua Luxemburgo, que é de terra, virou um lamaçal.

Pela manhã, apenas os caminhões conseguiam passar. A dona de casa Roseli Isidoro Matias relata que muitos carros atolaram durante a chuva. Segundo ela, buracos se formaram depois que a Prefeitura fez um serviço na via.

“Eles passaram, fizeram rede de esgoto, aquela bagunça toda. Depois fecham, só que aqui cedeu e meu carro atolou. Meu carro foi o primeiro. Quando eu saí da casa que fechei, foi o segundo. Como estava aquela chuva, não deu tempo de sinalizar. Quando foi o terceiro carro, vim sinalizar”.

Prejuízos no campo

Também teve prejuízo para quem trabalha na áreas rurais da cidade. A produtora Maria do Socorro perdeu toda a plantação de cebolinha da propriedade localizada na Chácara Santo Ângelo. Ela contou que há muitos anos o campo inteiro não era afetado desse jeito.

O agricultor Pedro Miura é outro que teve perdas em um sítio localizado no mesmo bairro. A água atravessou vários canteiros, estragando as mudas de cebolinha e prejudicando a produção de alface. Horas depois da chuva, a área ainda estava cheia de água.

O que diz a Prefeitura

De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, os bairros da região oeste da cidade foram os mais castigados com as chuvas. De domingo (29) até terça-feira (31), foram registrados 186,8 milímetros de chuva no Jardim Santos Dumont.

Na terça, 28 famílias foram cadastradas pela Assistência Social para o fornecimento de colchões, kits de limpeza, cobertores e cestas básicas, de acordo com a necessidade. Nesta quarta, o número subiu para 100 e pode aumentar ainda mais nas próximas horas.

Ainda de acordo com o município, a Defesa Civil também recebeu um chamado sobre a queda da laje de um imóvel na Vila Cintra. Os técnicos já realizaram uma vistoria no local, o imóvel foi interditado e o responsável recebeu orientação sobre os procedimentos a serem adotados.

Também foram registrados chamados relativos ao Parque São Martinho e ao Jardim Margarida, que estão sendo atendidos pelas equipes.

No Jardim Aeroporto II, em Mogi das Cruzes, ruas continuavam alagadas no início da tarde

Reprodução/TV Diário

Com relação às reclamações dos moradores do Jardim Aeroporto II, o secretário de infraestrutura Alessandro Silveira afirma que o problema foi causado pela intensidade das chuvas, que acabou sendo aliada à falta de limpeza do Rio Jundiaí.

“Há muito tempo, nesse trecho do rio, não é feita limpeza, mas esse governo correu atrás de tudo. A gente foi contemplado no Fehidro, houve um projeto da Câmera Municipal no dia 30 de novembro de 2022. A lei foi sancionada em 16 de dezembro e nós já estamos tratando isso na questão de licitação, que a empresa vencedora execute a limpeza desse trecho”, afirma o secretário.

“A última limpeza do trecho completo foi em 2008, mas em 2019 foi feito de onde ele deságua na foz do Rio Tietê até o local conhecido como ‘tubos da Chácara dos Baianos’. Agora, esse segundo momento, ele foi contemplado dos tubos até a Avenida Japão, que pega toda essa parte de trás do Santos Dummont ao Oropó”.

Apesar disso, o secretário destaca que a colaboração da população é importante. “Nós temos uma área lá no fundo [próximo ao Jundiaí] com área de descarte irregular. Isso contribui muito pra sujeira do rio, pra ocorrer isso”.

Sobre os apontamentos da população de Jundiapeba, Alessandro diz que a administração municipal está realizando obras no distrito. “Contempla as ruas não pavimentadas, que é justamente esse local que está recebendo a infraestrutura de saneamento”.

