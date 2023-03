Moradores de Piracicaba reclamam de transtornos após interdição na Estrada do Bongue; entenda

Fechamento ocorre desde fim de 2022 e na semana passada prefeitura suspendeu contrato que faria remoção de rochas, o que prolonga e deixa incerto prazo para reabertura do trecho. Bloqueio na Estrada do Bongue provoca reflexos em trânsito de Piracicaba

Moradores de Piracicaba (SP) relatam transtornos no trânsito por conta da interdição da Avenida Jaime Pereira, conhecida como Estrada do Bongue, desde 27 de dezembro.

Segundo a prefeitura, a interdição total é por tempo indeterminado e segue orientação de um laudo preliminar emitido por uma empresa contratada para analisar a situação do local, após queda de pedras em novembro, e risco de novos deslizamentos. A vistoria aconteceu em 6 de dezembro.

Segundo relatos de motoristas à EPTV, afiliada da TV Globo, o fechamento elevou o fluxo de veículos nas vias que são usadas como alternativas.

“Tá bem complicado aqui. Antes eu descia pelo Bongue era mais fácil. Agora, eu perco mais de 15 minutos só para passar por aqui para poder ir no lugar que eu preciso” , disse um morador

Na semana passada, a prefeitura suspendeu o contrato com a empresa que ficaria responsável por remover as rochas porque ela não teria apresentado os documentos fiscais necessários.

A expectativa da Secretaria de Obras é de que nesta segunda-feira (6) ela tenha novas informações do processo para contratar uma nova companhia. Além disso, a pasta destacou que equipes irão aos locais onde foram relatados buracos para realizar os reparos necessários.

