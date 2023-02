Moradores de Porto Velho começam a fazer cadastro socioeconômico no programa ‘Título Já’

Ações do programa atendem moradores dos bairros Mariana e São Francisco. Atendimento presencial é feito em uma Unidade Móvel da Sepat. Os moradores dos bairros Mariana e São Francisco, na zona Leste de Porto Velho, começaram a realizar o cadastro socioeconômico para a regularização fundiária. O atendimento faz parte do programa ‘Título Já’.

ENTENDA: como funciona a regularização fundiária urbana em Porto Velho?

Atendimento é feito em uma Unidade Móvel da Sepat

Reprodução/Governo de RO

Os cadastros podem ser feitos em uma Unidade Móvel da Sepat, até a próxima sexta-feira (17), em frente à Escola Daniel Neri da Silva, das 8h às 12h e das 14h às 17h. São beneficiados com o programa, os ocupantes dos imóveis com renda familiar de até cinco salários mínimos.

Como funciona o processo?

Para dar início ao processo de regularização fundiária é necessário que o morador entre em contato com a Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), localizada na avenida Farquar, 2986, bairro Pedrinhas em Porto Velho.

A Sepat tem como contato telefônico os números (69) 3212-8170 e 3212-8172.

Visita dos servidores

Os servidores da Sepat farão as visitas devidamente uniformizados e identificados com crachá. Durante a visita farão uma entrevista onde também será preenchido um formulário.

Governo do Rondônia realiza cadastro físico em bairros de Porto Velho para regularização fundiária

Eleni Caetano/Governo de Rondônia

De acordo com o governo, o objetivo da entrevista é fazer o servidor identificar a característica do imóvel, se está vazio, se moram uma ou mais famílias no mesmo local e o tempo de ocupação.

É por meio desse cadastro físico que se inicia o processo de regularização dos imóveis.

Documentos necessários

Segundo a administração estadual, o morador que procurar atendimento na Unidade Móvel, deverá levar os seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Certidão de Nascimento se for solteiro(a);

Certidão de Casamento se for casado(a);

Certidão de Óbito, se for viúvo(a);

Contrato particular de compra e venda, se houver;

Comprovante de residência atual;

Comprovante de renda;

Carnê de IPTU;

Folha resumo cadastro único;

Se for separado(a) judicialmente/divorciado, apresentar: Certidão de Casamento com averbação.

valipomponi