Moradores de residencial popular reclamam de vazamento de água do banheiro de apartamentos vizinhos

Reclamação é de moradores do Residencial Barra da Tijuca. Moradia é responsabilidade da Prefeitura de Palmas. Morador reclama de vazamento vindo do apartamento de cima

Moradores do residencial Barra da Tijuca, em Palmas, reclamam de vários problemas estruturais nos apartamentos. Condomínio de 120 apartamentos, localizado na ARSE 132 (antiga 1306 Sul), foi entregue em 2019 e, desde então, registra reclamações de infiltração.

O aposentado Jesuilo Bezerra mora no local e comenta sobre o transtorno que passa. “Estraga tudo, forro, parede, desce a casa inteira, no quarto na cozinha. Pra entrar no banheiro pra tomar banho a gente toma banho do chuveiro e da água que cai do teto, pinga o dia todo”, relata.

Vizinho de Jesuilo, Antônio Francisco, passa por problema que vem do vizinho de cima. ““Toda vez que dá a descarga e lava o banheiro, principalmente da descarga, cai água na parede e aí fica molhando. Vem um mau cheiro forte”, conta o aposentado.

Residencial Barra da Tijuca foi entregue há três anos e apresenta falhas estruturais

A responsabilidade do condomínio é da Secretaria Municipal da Habitação (Sehab). Os moradores afirmam que já entraram em contato com os responsáveis, mas nada foi feito. É o que acontece na casa de Daldite Pereira, onde já foi feita uma manutenção mas o problema persiste. A TV Anhanguera entrou em contato com a Prefeitura. Em nota, ela informou que os moradores devem entrar em contato com a Sehab pelo telefone para registrar as reclamações (confira a nota no final desta reportagem).

“Eu morei a vida toda de aluguel, mas agora virou uma tortura, porque a gente não pode nem fazer armário, nada, tudo molha. Tá chovendo e se a lâmpada pegar fogo? Está triste. Já tem um mês que a caixa d’agua está assim daquele jeito. A gente reclama e nada”, desabafa a autônoma.

Outra moradora do residencial, Elisângela Mota, comenta os prejuízos que já teve desde que se mudou para o prédio. “Queimou minha TV, molhou a cama que não teve como ficar com ela mais. Quando chove, peço socorro no grupo com os vizinhos porque molha tudo, tudo mesmo! Isso há 3 anos! Eles vieram aqui, deram 15 dias que iam trocar a madeira, mas nunca mais voltaram”, relata.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Palmas informa que recebe demandas de moradores do residencial Barra da Tijuca via Secretaria Municipal da Habitação (Sehab). As demandas que são de responsabilidade da gestão municipal, são realizadas via Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Informa, contudo, que existem manutenções dos imóveis que são de responsabilidade dos próprios moradores.

Para sanar dúvidas, ou acionar o serviço, o morador pode procurar a Secretaria de Habitação, por meio do Whats Palmas, pelo telefone 3212 7500

