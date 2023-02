Moradores de Salto Grande são alertados sobre aumento do nível do Rio Paranapanema após abertura de comportas de usina

Excesso de chuva acumulada e previsão de mais instabilidade no tempo motivaram a decisão. Usina de Salto Grande precisou aumentar a vasão nas comportas

Moradores da Vila dos Pescadores, localizada abaixo da barragem da usina hidrelétrica Lucas Nogueira Garcez, em Salto Grande (SP), foram alertados sobre a elevação do nível do Rio Paranapanema devido à abertura de comportas.

O motivo do procedimento é o elevado volume de chuvas que vem sendo registrado, assim como a previsão de mais chuvas para a bacia da qual faz parte o manancial que marca a divisa dos estados de São Paulo e Paraná.

Segundo a Prefeitura de Salto Grande, a CTG Brasil, responsável pela operação da usina, informou que “devido o grande volume de chuva haverá aumento na vazão das comportas, ficando o alerta aos moradores da Vila dos Pescadores para o aumento do nível das águas na região”.

Nesta terça-feira (21), por volta do meio-dia, o nível do rio já havia subido cerca de três metros, chegando a tablados e rampas de acesso ao leito. Porém, segundo a usina, não havia risco de inundação de imóveis na Vila dos Pescadores, onde vivem cerca de 200 pessoas.

Hidrelétrica de Salto Grande abre comportas por causa de alto volume de chuva

“Graças a Deus está tudo bem no momento. Agora, se vier mais água, estaremos correndo risco”, disse o pescador Marco Antônio Maia. “Vamos ficar em alerta porque a água é perigosa.”

O também pescador Aparecido Campos Freitas relembrou o ano de 2016, quando o Rio Paranapanema avançou sobre as casas do local. “Tivemos muitas perdas e não fomos avisados antes sobre a abertura das comportas.”

Segundo a usina, o procedimento de abertura das comportas para aumentar a vazão da água é normal, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

“Vale ressaltar que a Usina Hidrelétrica Salto Grande, assim como as demais hidrelétricas do país, tem sua operação coordenada pelo ONS conforme os procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tanto no que se refere à produção de energia, quanto ao controle do nível do reservatório”, informou a usina.

