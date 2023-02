Moradores de Santa Rita do Passa Quatro reclamam de mau cheiro de estação de esgoto

Comasa, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto da cidade, diz que odor é causado pelo excesso de chuvas, mas reclamantes dizem que problema é constante. Moradores de Santa Rita do Passa Quatro reclamam de mau cheiro vindo da estação de esgoto

Moradores de vários bairros de Santa Rita do Passa Quatro (SP) reclamam do mau cheiro provocado pela estação de tratamento de esgoto (ETE) da cidade. Segundo eles, o odor existe desde que a estação começou a funcionar, em 2009, mas aumentou nos últimos dois anos e meio.

A Companhia Águas de Santa Rita S/A (Comasa) diz que esse problema acontece principalmente por causa dos fatores climáticos e que se agravou mais, nos últimos meses, devido ao volume de chuva (veja abaixo o posicionamento), mas os moradores contestam.

“Não é uma coisa assim, ‘ah não daqui a pouco passa’. Não, começou a ser mais constante e muito mais forte”, conta o aposentado Arquibaldo Farnezi, que mora há 20 anos no bairro.

“Quando chove o cheiro vem, mas quando fica uma semana sem chover, o cheiro tá lá, é de madrugada, de tarde, na hora do almoço”, disse Farnezi.

O aposentado Arquibaldo Farnezi diz que após construção da ETE de Santa Rita do Passa Quatro, bairro onde mora passou a conviver com o mau cheiro

Reprodução EPTV

O mau cheiro é pior no Jardim Planalto, que fica a 200 metros da ETE. São vários os relatos de pessoas que moram no entorno do local e que passam mal e têm vômitos e dor de cabeça.

“Eu faço hemodiálise faz dois anos e, dentro desses dois anos, toda vez que eu passo ali e sinto esse cheiro, tenho ânsia de vômito dentro do ônibus por causa do mau cheiro que exala”, conta a enfermeira Sara Prado.

Os moradores pedem solução para o problema que entra pela janela de suas casas e incomoda todas as pessoas.

“Se tivessem escolhido aquele lugar antes da existência do bairro, tudo bem, mas a gente já estava aqui, então é uma falta de respeito, consideração, e planejamento. Se os produtos que estão usando não são eficazes, que troquem os produtos, não é procurar o culpado, o que nós queremos é solução”, afirmou Farnezi.

O que diz a Comasa

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Santa Rita do Passa Quatro tem causado transtornos aos moradores próximos

Reprodução EPTV

A Comasa disse que adquiriu um produto inovador no mercado que é um bloqueador de odores e que está realizando estudos para a melhoria geral da estação e que, em longo prazo fará a troca de todo o sistema de aeração da ETE para um sistema mais eficiente.

A empresa explicou, por meio de nota, que o grande volume de água das chuvas provoca “turbilhonamento nas lagoas”, ou seja, uma movimentação maior dos compostos malcheirosos, como gás sulfídrico, que se forma principalmente na camada de lodo, no fundo” e que, por isso, os moradores sentem o mau odor.

O problema é agravado porque algumas casas têm ligações irregulares de água da chuva direto na rede de esgoto, o que também aumenta o volume de água na lagoa.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, que disse que cobrou a concessionária para que ela tome todas as providências sobre esse mau cheiro, porém, ainda não há previsão de quando o problema será definitivamente resolvido.

