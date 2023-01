moradores-de-santana-do-livramento-protestam-contra-maus-tratos-a-animais-da-cidade

Comunidade acredita que cachorros e gatos estão sendo envenenados. Desde novembro do ano passado, 60 já morreram. Polícia investiga os casos. Moradores protestam contra morte de animais em Santana do Livramento

Moradores de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, realizaram um protesto no final da tarde de segunda-feira (23), pedindo por justiça pelos casos de maus-tratos e mortes por envenenamento de animais registrados no município. Em menos de três meses, cerca de 60 animais já morreram, segundo eles.

A caminhada saiu da Praça General Osório, passando por ruas centrais e encerrando com um ato em frente à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

De acordo com os moradores, já são 56 dias com diversos registros de atos cruéis contra os animais. Os primeiros casos tratavam de cães e gatos encontrados mortos no dia 28 de novembro do ano passado, no bairro Planalto. Atualmente, só nesta localidade já foram localizados 36 cães e 13 gatos mortos. Outros casos foram registrados em pelo menos mais seis bairros da cidade.

A delegada Giovana Muller, titular da 1ª Delegacia da Polícia Civil da cidade, investiga os casos e busca imagens de câmeras de segurança que possam apontar possíveis autores dos crimes.

O caso que mais causou comoção foi o dos cães comunitários “Gorda” e “Pirata”. Eles eram conhecidos de todos e viviam no Centro, onde eram cuidados por lojistas. Ambos foram encontrados mortos no dia 14 de janeiro.

A principal hipótese da polícia é que os animais tenham ingerido algum tipo de alimento envenenado no Parque Internacional, próximo ao local que eles viviam. A polícia está tentando identificar a autoria do crime.

No dia 17 de janeiro, mais nove cães morreram. Oito com suspeita de envenenamento e um degolado. Um cão foi salvo a tempo por veterinários.

