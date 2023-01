Em apenas um quarteirão da Rua José Felonta Sobrinho, antiga Rua 78, são várias crateras, uma maior que a outra. Prefeitura disse que endereço está em cronograma, mas não deu prazo. Moradores de São Carlos reclamam de buracos no bairro Cidade Aracy II

Moradores da grande Cidade Aracy, em São Carlos (SP), estão insatisfeitos com a quantidade de buracos no asfalto das ruas do bairro.

Em apenas um quarteirão da Rua José Felonta Sobrinho, antiga Rua 78, no Cidade Aracy II, são várias crateras pela rua, uma maior que a outra.

Segundo os moradores, os buracos começaram a aparecer há cerca de quatro meses, depois de uma forte chuva. Desde então, os buracos só aumentaram e, apesar de terem avisado a prefeitura, nada foi feito.

“Por enquanto não foi resolvida a nossa situação, né? A chuva desce aqui, a enxurrada, e os buracos estão cada vez maiores”, disse a estudante Arieli Alves.

Tem buraco que se formou bem em frente as casas e, por conta da profundidade, fica impossível sair e entrar com o carro da garagem. O colorista e pintor Cláudio Damacena precisou deixar o seu veículo na casa de parentes para evitar outros problemas e gastos com manutenção.

“Minha esposa está operada e não tem como ir ao hospital, fazer alguma coisa. Com esse asfalto, tem que subir [o carro] pela calçada”, desabafou.

Tentando minimizar o problema

Cansados de esperar uma solução, os próprios moradores tentaram dar um jeito em alguns trechos da rua, jogando areia e entulho.

Mesmo assim, o problema continua e a preocupação é grande por conta do risco de acidentes.

“Está ficando intransitável, né? E está perigoso porque quando a gente perto, as crianças estão andando e o asfalto está caindo”, completou Arieli.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Carlos disse que a rua em que foi feita a reportagem está no cronograma de recapeamento.

Também informou que, no momento, a prefeitura espera a finalização de um processo licitatório para dar início a mais uma etapa de recapeamento pela cidade. E que como é licitação, não é possível dar um prazo para que a obra seja feita.

