O temporal de mais de 60 milímetros atingiu principalmente a região sul da cidade. Temporal causa alagamentos em São José

O forte temporal que atingiu São José dos Campos (SP) na última sexta-feira (10) provocou vários estragos na cidade. Alagamentos e quedas de árvores estão entre as ocorrências.

Além disso, diversos moradores tiveram prejuízos de bens materiais, já que uma grande quantidade de água invadiu casas, principalmente na região sul do município.

No Parque Interlagos, por exemplo, um munícipe conta que o prejuízo causado pela chuva pode chegar a R$ 100 mil.

“(Perdemos) tudo o que tem na parte debaixo da casa: duas geladeiras, sofá, fogão, eletrodomésticos, objetos pessoais de valor sentimental, roupa. Não consigo calcular tudo mas, chutando baixo, já que o meu carro estava na garagem e entrou água também, acho que entre R$ 50 e R$ 100 mil foi perdido em uma noite”, afirma o técnico de qualidade Alexandre Rodrigues.

Moradores de São José dos Campos estimam prejuízo após chuvas: “De R$ 50 a 100 mil perdido em um dia”

Reprodução/TV Vanguarda

Além dele, outros vizinhos tiveram perdas. A cuidadora de idosos Devanilda Santos teve o quintal todo destruído pela lama arrastada pela força da chuva de sexta-feira.

“É um problema antigo da nossa rua, que sempre alaga. Eu moro aqui há 10 anos e não imaginava que isso poderia acontecer. Agora estamos correndo risco. Não sabemos como está a estrutura da casa”, disse a moradora em entrevista à TV Vanguarda.

Moradores de São José dos Campos estimam prejuízo após chuvas: “De R$ 50 a 100 mil perdido em um dia”

Reprodução/TV Vanguarda

Apoio

O chefe da Defesa Civil da cidade, José Benedito da Silva explica, que o primeiro passo é dar auxílio aos moradores que perderam móveis e bens materiais com a chuvas.

“Estamos desde o início das chuvas acompanhando a evolução da água e da cheia do rio. Fazemos as orientações necessárias. Hoje começamos a força-tarefa de higienização, entregando água sanitária às famílias, fazendo distribuições, tirando materiais inservíveis e limpando ruas”, afirma.

Chuva forte causa alagamentos em bairros de São José

De acordo com ele, a prefeitura está fazendo um cadastro de perdas e prejuízo dos moradores. O setor de serviço social também tem trabalhado com o auxílio às vítimas.

“Foi uma chuva típica de verão que estava prevista, mas veio um pouco além. Chegou a 66 milímetros de chuva em apenas uma hora e meia, um grande volume. A cheia foi muito rápida e pega as pessoas desprevenidas”, completa.

Os moradores que precisarem de ajuda podem acionar o órgão pelo telefone 156.

Temporal

A chuva forte na tarde desta sexta-feira (10) derrubou árvores e muros e causou o alagamento de ruas e casas em São José dos Campos (SP). Não há registro de desabrigados ou feridos.

Os bairros mais atingidos foram Parque Interlagos, Vila Corinthians, Capuava, Jardim do Lago, Campos de São José, Jardim Morumbi, Campo dos Alemães e São Judas Tadeu.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

De acordo com a prefeitura do município, os pluviômetros monitorados pela Defesa Civil registraram o volume de chuva acima de 60 milímetros.

Na região sudeste, 45 pessoas ficaram ilhadas dentro de um ônibus e precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil. Ninguém se feriu.

Chuva causa alagamentos e queda de árvores em São José; 45 são resgatados em ônibus

Claudineia Pontes/TV Vanguarda

Alagamentos

O lago do Parque Ayrton Senna, no Interlagos, transbordou e alagou as ruas vizinhas, atingindo casas. O grande volume de chuva também fez o Rio Cambuí transbordar e inundou casas no Jardim do Lago e na Vila Corinthians.

Houve ainda alagamentos nos seguintes pontos:

rua Ubirajara Raimundo de Sousa (Parque Interlagos)

avenida Nicanor Reis (Parque Interlagos)

avenida João Rodolfo Castelli (Putim)

Estrada do Imperador (Campo dos Alemães)

Foram registradas quedas de árvores nos seguintes locais:

rua Carolina (Jardim Rodolfo)

rua Emílio Toniglet (Jardim Santa Inês)

estrada José Augusto Teixeira (Torrão de Ouro)

estrada Dr. Bezerra de Menezes (Torrão de Ouro)

Chuva causa alagamentos e queda de árvores em São José; 45 são resgatados em ônibus

Claudinei Pontes/TV Vanguarda

Queda de muros

Foram registradas a queda de três muros nos bairros Santa Maria (região leste), São Judas Tadeu (região sudeste) e no Parque Interlagos (região sul).

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa