Moradores de Sorocaba participam de força-tarefa para levar doações a vítimas no litoral norte de SP

Ao TEM Notícias, Tiago Marianno e Victória Conegero, contaram sobre as ações e disseram que os mercados já estão vazios. Região registra 44 mortes até a manhã desta terça-feira (21). Moradores participam de força-tarefa para levar doações até vítimas no litoral de SP

Arquivo Pessoal

Moradores de Sorocaba (SP) que estão em São Sebastião, cidade do litoral norte de SP mais afetada pelas chuvas do fim de semana, fazem parte da força-tarefa que leva doações até as vítimas do desastre.

Ao TEM Notícias, Tiago Marianno e Victória Conegero contaram sobre as ações e relataram que os mercados já estão vazios. Assista à entrevista abaixo:

Sorocabano fica ilhado em praia atingida pelas fortes chuvas no Litoral Norte de SP

“Estamos em contato direto com o Instituto Verde Escola, que cuida de mais de mil crianças aqui da região. Eles que estão fazendo a triagem e a seleção de tudo o que estão precisando de doação. Também é possível fazer doações via PIX pelo Projeto Voa. Também tem várias coisas chegando de São Paulo via caminhão”, explica Victória.

Turistas da região relatam momentos de tensão

Como consequência da tragédia, foi decretado estado de calamidade pública em seis cidades do litoral norte de SP e luto oficial de três dias.

Até a manhã desta terça-feira (21), o temporal deixou 44 mortos, sendo 43 em São Sebastião (SP) e um em Ubatuba (SP).

Equipes seguem as buscas em São Sebastião, onde mais de 40 pessoas estão desaparecidas. Em todo o estado, são 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interrompeu sua folga na Bahia e sobrevoou as áreas afetadas.

“Foi impressionante. A chuva não parava, foi um desespero. A gente esperava que melhorasse e não melhorava. Carro ficou em enchente, pessoas andando com a água na altura do peito”, relata Tiago.

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí

Vito Califano