Sabesp informou que está com problemas na captação de água bruta no rio Paraíba. Moradores de Taubaté, Tremembé e Caçapava podem ficar sem água nesta quarta

Reprodução/TV Gazeta

Moradores de Taubaté, Tremembé (exceto Maracaibo) e parte de Caçapava podem ficar sem água nesta quarta-feira (8). Segundo a Sabesp, responsável pelo abastecimento, o sistema está com problemas para captação de água bruta no rio Paraíba.

A companhia informou que uma equipe trabalha no local desde a madrugada para resolver os problemas. Além do desabastecimento, a companhia alertou ainda que há possibilidade de ocorrer alteração no padrão visual da água, enquanto o abastecimento estiver em normalização gradativa.

Durante o tempo em que o serviço permanecer prejudicado, a Sabesp recomenda uso consciente da água e disse que irá disponibilizar caminhão pipa em caso de demora no reestabelecimento.

Ocorrências devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento nos telefones 195 e 0800 055 0195. A agência virtual da Sabesp também segue à disposição pela internet.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região

Ufficio Stampa