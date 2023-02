Moradores desabrigados relatam desespero após perderem tudo em temporal que castigou o litoral de SP: ‘só com a roupa do corpo’

Guarujá registrou acumulado de chuva de aproximadamente 400 milímetro, o maior dos últimos 70 anos. Mais de 190 pessoas ficam desabrigadas, em Guarujá, SP, após temporal

O temporal que castigou o litoral de São Paulo deixou 222 pessoas desabrigadas em Guarujá, um dos municípios mais afetados na Baixada Santista. O maior acumulado de chuvas dos últimos 70 anos na cidade, registrado entre sábado (18) e domingo (19), causou alagamentos e deslizamentos. Moradores da região que precisaram sair de suas casas relataram à TV Tribuna, afiliada à Globo, o desespero por perderem tudo o que tinham. “ [Sai] só com a roupa do corpo”, disse a dona de casa Maria José.

Segundo ela, que está abrigada no Centro Esportivo Duque de Caxias, no bairro Tejereba, com outras 47 pessoas retiradas de casa por medida preventiva da Defesa Civil, a situação é muito triste. “Você tem algo e, de repente, fica sem nada”. Maria José agradeceu por estar viva e não ter perdido ninguém da família.

Ana Kesia também está no abrigo Tejereba. Grávida de seis meses e desempregada, ela relatou que é a quarta vez em que fica desalojada desde que se mudou para a Vila Baiana, há oito anos. “[Nós] não moramos no morro porque a gente quer, mas porque a gente precisa. Se eu pudesse pagar um aluguel, eu pagaria”, desabafou.

Já a camareira Catiliane Rosário retornou para casa no dia seguinte ao temporal para ver o que poderia ser salvo. “A gente [ela e o marido] veio tentar limpar […] ver o que sobrou”. Durante o temporal, o casal colocou o sofá sobre a cama. O balanço pós-tragédia foi a perda do guarda-roupa, armário da cozinha e o gabinete da sala.

Ela ainda tem esperança, no entanto, que o fogão volte a funcionar, apesar de estar completamente molhado. “Até que deu para recuperar bastante coisa. Só é ruim [porque] não tem água”, lamentou.

Maria José, Ana Kesia e Catiliane Rosário são moradoras desabrigadas de Guarujá (SP) e relataram o desespero após perderem tudo em temporal que castigou o litoral de SP

Estragos em Guarujá

Veja imagens de Guarujá, SP, após ser atingida por fortes chuvas

O volume de chuva foi de aproximadamente 400 milímetros entre sábado e domingo, o maior índice dos últimos 70 anos na cidade, segundo a prefeitura. A média prevista para todo o mês de fevereiro era de 234 mm. Os bairros mais afetados foram o Perequê, Pernambuco, Maré Mansa e Morrinhos.

A Estrada que dá acesso ao Morro Sorocotuba, em Guarujá, sofreu queda de barreira no sábado (18) e foi liberada parcialmente no domingo (19). A travessia de barcas e balsas entre Santos/Guarujá e Bertioga/Guarujá chegaram a ser interrompidas durante o temporal.

Os interessados em ajudar as pessoas desalojadas podem diar kits de higiene (pasta de dente, escovas, sabonetes, absorventes, desodorantes, pentes), roupas de cama (lençol, fronha, travesseiros e cobertores), colchões, fraldas, leite e toalhas de banho no Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá.

Os desalojados de Guarujá, SP, estão abrigados na Escola Municipal Benedita Blac, no Jardim Umuarama (Perequê), e no Centro Esportivo Duque de Caxias (Tejereba).

Confira imagens dos danos causados pela tempestade nas cidades da Baixada Santista

pappa2200