Moradores do Alto Tietê enfrentam dificuldade para chegar a SP no 2º dia de greve no Metrô

A sexta-feira (24), foi mais um dia de luta para os moradores do Alto Tietê que trabalham ou estudam em São Paulo. A greve dos funcionários do Metrô entrou em seu segundo dia e algumas estações de três das quatro linhas afetadas pela greve começaram a funcionar parcialmente por volta das 6h50.

Por volta das 8h, quem estava na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no Centro de Mogi das Cruzes não encontrava dificuldade em embarcar. O problema começa ao chegar em São Paulo. Um passageiro que precisa ir para o bairro do Jabaquara por exemplo, atendido pela Linha Azul do Metrô, só consegue chegar até a estação Luz da CPTM e aí é preciso buscar um ônibus, transporte por aplicativo ou táxi para chegar ao destino.

As pessoas que trabalham na região da Avenida Paulista não encontram dificuldade, pois na Luz é possível embarcar na Linha 4- Amarela do Metrô que funciona normalmente. Ela e a Linha 5-Lilás funcionam normalmente, assim como todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Veja o funcionamento das outras linhas

Linha 1- Azul: funciona da Ana Rosa a Luz

Linha 2- Verde: funciona do Alto do Ipiranga a Clínicas

Linha 3-Vermelha: funciona de Santa Cecília a Bresser- Mooca

Linha 15- Prata permanece fechada

CPTM também reabriu as transferências para o Metrô nas estações Luz e Brás

A medida tem como objetivo amenizar os impactos da greve dos metroviários, que entrou no segundo dia nesta manhã. Entretanto, é preciso pagar o mesmo valor de passagem para percorrer trechos muito menores.

Segundo o Metrô, a operação é feita por supervisores e ex-operadores de trens, que têm condições de assumir tal função durante uma situação de emergência. Por conta da dificuldade de deslocamento desses profissionais em função da greve, o plano só pode ser acionado perto das 7h.

Transferência CPTM

As transferências para a Linha 1-Azul na Luz e Linha 3-Vermelha no Brás foram abertas após o início da operação parcial do Metrô, às 6h45.

Na Estação Corinthians-Itaquera a CPTM realiza procedimento de contenção de fluxo na entrada, com as escadas rolantes desligadas.

O serviço Expresso Linha 10, que circula entre as estações Santo André e Tamanduateí, continuará suspenso nesta sexta-feira, em razão da integração com o Metrô na Estação Tamanduateí, da Linha 10-Turquesa, estar fechada. O serviço também só será retomado quando esta conexão for reaberta.

Rodizio municipal

O rodízio de veículos permanece suspenso, mas a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) seguem valendo.

O governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo deram ponto facultativo aos servidores públicos.

