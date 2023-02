Ação é uma das etapas para a regularização dos imóveis do bairro Moradores do Parque Mambucaba são cadastrados para a Reurb

Os moradores do Parque Mambucaba receberam, nessa quinta-feira, 19 de janeiro, a visita de uma equipe da Superintendência de Habitação da Prefeitura de Angra, que está realizando o cadastro socioeconômico da Regularização Fundiária. A ação ocorre no bairro até o dia 27 de janeiro.

O cadastro socioeconômico é uma das etapas da Reurb, servindo para a instauração da modalidade da Reurb, seja ela Reurb-s ou Reurb-e. Em seguida, é realizada a emissão da certidão de regularização fundiária dos processos, emissão do RGI pelo cartório e, por último, reconhecimento do RGI pela Prefeitura e entrega aos moradores.

– O cadastro foi uma maravilha. Venho procurando regularizar meu imóvel há bastante tempo e o atendimento de hoje foi ótimo com a equipe da Prefeitura – destacou o morador Júlio Cesar Laranjeira.

A visita é realizada por uma equipe composta por engenheiros e uma assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Regional/Superintendência de Habitação. Durante o processo, os profissionais auxiliam os moradores tirando as suas dúvidas e realizando o cadastro.

– A nossa equipe vai até o imóvel para que seja realizado o atendimento social e a avaliação da casa. A partir dessa análise, a família será enquadrada na Reurb-s ou Reurb-e. Com a emissão do RGI, o proprietário do imóvel terá diversos benefícios, como a segurança jurídica e a possibilidade de venda da casa, por exemplo – comentou a coordenadora Técnica de Regularização Fundiária, Larissa Loyola.

Para receber a equipe de cadastramento, o morador que recebeu a carta de notificação deve contatar a Superintendência de Habitação pelo telefone (24) 3365-2754 ou pelo e-mail reurb.sac@angra.rj.gov.br, de segunda a sexta, das 10h às 16h. Após o contato, será agendado um horário para que a equipe visite a localidade e comece o processo de cadastramento. Aqueles que não receberam a carta de notificação serão notificados futuramente quando a regularização atender as localidades restantes.

– A regularização de imóveis é um procedimento simplificado que, além de oferecer o registro RGI ao final do processo, valoriza a propriedade, oferece segurança jurídica, facilita o acesso ao sistema de crédito e também garante possibilidade de crédito imobiliário em caso de venda ou construção – finalizou o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.

