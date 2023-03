Moradores fazem denúncia ao MP após erosão em área de linha férrea causar rachaduras em imóveis de Cordeirópolis

Além dos problemas estruturais causados pela passagem dos trens na linha, mato alto atrai animais peçonhentos; problema se arrasta há anos e um impasse sobre a responsabilidade da área prorroga uma solução. Rachaduras em imóveis preocupam moradores de Cordeirópolis

Rachaduras em vários imóveis do Centro de Cordeirópolis (SP) estão tirando o sono dos moradores. O problema é causado pela erosão de uma área que fica perto da linha férrea que corta a cidade. A situação se arrasta há anos e um impasse sobre a responsabilidade da área prorroga uma solução.

Na área verde, localizada na área central da cidade, passam trens de carga pela linha férrea. Segundo moradores que moram ao lado, o movimento é intensodiariamente e a área tem trazido inúmeros transtornos, desde animais peçonhentos até danos de estrutura nas casas.

Uma das propriedades fica na Rua Siqueira Campos e faz divisa com o terreno onde passa a linha férrea. No local, é possível observar rachaduras pelas paredes e por toda parte.

José Amintas de Abreu trabalha na associação espírita, que funciona no imóvel há 20 anos. Ele conta que já foi preciso reformar a área externa do local, mas que as trincas voltaram e a situação se agravou nos últimos anos.

“Não é só a nossa casa, a gente está vendo que a vizinhança aqui, umas cinco, seis casas, estão nessa situação, ou mais”, comenta.

A casa da servidora pública Renata Porto Adri, que fica na mesma rua e margeia o terreno, também foi impactada, principalmente a área do quintal e o espaço onde mora a caseira.

“A gente imagina que seja uma erosão do terreno, que possa ser em virtude das chuvas, por isso nossa grande preocupação. Porque têm ocorrido chuvas mais fortes do que o normal”, desabafa.

Impasse de responsabilidade

A Renata procurou a prefeitura e entrou com um pedido de análise da situação em 2020. A prefeitura chegou a enviar um documento para a empresa Rumo, concessionária que presta serviço de transporte ferroviário de cargas, solicitando um acompanhamento técnico junto à Defesa Civil para vistoriar o barranco.

A empresa respondeu ao município dizendo que, entre os imóveis e a faixa de domínio da ferrovia, há uma distância de 25 metros do eixo da linha e que, portanto, está fora da área de responsabilidade da empresa, que é de 12 metros.

“No olhar deles, é um problema de canalização das chuvas, da água pluvial, que a prefeitura deveria cuidar disso”, explica a servidora.

“E aí vem um jogo de empurra-empurra, um dizendo que tem responsabilidade sobre uma área, o outro sobre outra, e nenhum dos dois toma providência nenhuma.”

Foi então que a servidora decidiu entrar com uma denúncia no Ministério Público apontando a gravidade da situação. No documento ela cita a péssima conservação do terreno, a erosão, o acúmulo de animais roedores e o risco iminente de desmoronamento de terra.

Também aponta o risco de queimada na vegetação existente e a ausência de drenagem das águas pluviais. Na denúncia há a assinatura de 16 moradores que estão sofrendo com o mesmo problema.

“Há uma omissão, claro, da prefeitura”, afirma o advogado que representa os moradores, João Vitor Corte. “Com certeza ela tem a prerrogativa de resolver essas questões, tanto por ter um mato extremamente alto, quanto ao perigo de desabamento, risco de pessoas que andam lá embaixo. A Romu tem responsabilidade [também], pois foi cedida a ela a parte responsável ali, que seriam esses 12 primeiros metros.”

O que diz a prefeitura e a empresa

A Defesa Civil de Cordeirópolis informou que orientou os moradores a não frequentar os cômodos que estão com rachaduras, e que acompanha a situação.

A Prefeitura de Cordeirópolis disse que a área não é do município e que está acionando a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) pra que ela indique de quem é a responsabilidade pelo local, se é a empresa Rumo ou a Secretaria do Patrimônio da União.

Já a concessionária Rumo falou que, na semana desta segunda-feira (13), uma equipe técnica vai avaliar as condições do local, se a ferrovia tem relação com os problemas e se há necessidade de alguma intervenção na área.

