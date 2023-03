De acordo com a prefeitura, o novo ponto aberto fica na Casa da Cultura e tem o objetivo de facilitar o auxílio às famílias vítimas da chuva após a tragédia devastadora que atingiu a cidade. Moradores fazem fila em busca de alimentos em São Sebastião; tempo de espera chega a 2h.

Centenas de moradores fizeram fila em busca de doações de alimentos em um novo ponto de distribuição que foi aberto nesta sexta-feira (3), em São Sebastião, no Litoral Norte de SP. Algumas pessoas chegaram a esperar por mais de 2 horas para receber os kits.

De acordo com a prefeitura, o novo ponto aberto fica na Casa da Cultura e tem o objetivo de facilitar o auxílio às famílias vítimas da chuva e pessoas em vulnerabilidade social após a tragédia devastadora que atingiu a cidade.

De acordo com o Fundo Social de Solidariedade, mil cestas básicas de alimentos não perecíveis serão entregues diariamente neste posto, das 9h às 16h, na Casa da Cultura, que fica na Avenida Dr. Altino Arantes (Rua da Praia), 308, Centro Histórico.

Para retirada da cesta é necessário a apresentação de um documento com foto e comprovante de residência para cadastramento.

No total, são três centros de distribuição, um com estrutura montada no Complexo Turístico, outro na Casa da Cultura, ambos no Centro Histórico, e no bairro Boiçucanga – região dos bairros, vilas e comunidades mais afetados pelo desastre natural, e são 13 pontos de entrega, em bairros da Costa Norte, Sul e Região Central.

Nos centros de distribuição, 40 funcionários da prefeitura e voluntários auxiliam no acondicionamento e estocagem dos produtos doados. Os locais serão utilizados enquanto houver necessidade.

Quem quiser e puder se voluntariar pode entrar em contato pelo telefone (12) 3892-4991, ou na sede do Fundo Social, localizada na Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro.

Postos de Entregas

Região Central

Igreja Metodista Wesleyana

Rua Piauí, 123, Centro;

Centro Comunitário Mário Cândido de Oliveira

Avenida Bernardo Cardim Neto, 214, bairro Morro do Abrigo;

Costa Norte

Polo de Capacitação do Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião,

Rua das Hortênsias, 117, bairro Jaraguá;

Costa Sul

Igrejas

Rua Benedito Lopes de Araújo, 86, bairro Juquehy, Morro do Esquimó;

Rua Bartolomeu Bueno, 635, Juquehy;

Rua Luís Basílio dos Santos, 135, bairro Barra do Sahy, Vila Sahy;

Rua Servidão da Passagem, 02, bairro Cambury;

Rua Nossa Senhora Aparecida, 411, Cambury;

Rua Bandeirantes, 13, Cambury;

Rua Flamboyant, 30, bairro Boiçucanga;

Estrada do Cascalho, 196, Boiçucanga;

Associação Comunitária Amigos de Juquehy (SAMJU)

Rua Benedito Isidoro de Moraes, 175, bairro Juquehy;

Sociedade Civil

Rua da Nona, 55, Barra dos Pescadores, bairro Boiçucanga.

