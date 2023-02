Moradores fazem manifestação por mais horários de ônibus em Pinheiral

Manifestantes bloquearam a Avenida Nilton Pena Botelho, no bairro Parque Maíra. Protestantes reivindicaram pelos horários reduzidos das linhas de ônibus da Viação Pinheiral para o município de Volta Redonda. Moradores bloqueiam passagem no bairro Parque Maíra

Moradores fizeram uma manifestação por mais horários de ônibus da Viação Pinheiral na manhã desta sexta-feira (24) em Pinheiral (RJ).

Os manifestantes bloquearam a passagem de veículos na Avenida Nilton Pena Botelho, no bairro Parque Maíra.

Os protestantes reivindicaram pelos horários reduzidos das linhas de ônibus, principalmente, para o município de Volta Redonda (RJ) e a superlotação dos veículos todos os dias. Eles disseram, ainda, que alguns motoristas passam direto pelos pontos de embarque e não param para os moradores embarcarem.

“Os moradores fizeram hoje um manifesto pacífico. Eles estavam lá desde 4h50 e os ônibus não paravam, passavam direto e com isso as pessoas tem horário para chegar no seu setor de trabalho. Isso acontece todos os dias, tanto na ida quando na volta. Esse transtorno já tem um tempo, a população já sofre muito, as pessoas estão sendo muito prejudicadas com isso, explicou Indiara Ferreira, presidente da Associação de Moradores do bairro Parque Maíra.

Manifestação parou o trânsito no Parque Maíra, em Pinheiral

A concentração começou às 6h e terminou por volta de 10h. O trânsito de veículos na região foi prejudicado em razão da paralisação.

A manifestação só terminou depois da chegada do prefeito da cidade, que conversou com os manifestantes. Em seguida, eles dispersaram e a estrada foi liberada.

Em nota enviada para a produção da TV Rio Sul, a prefeitura de Pinheiral informou que está acompanhando de perto a situação e marcou uma reunião com o Secretário Estadual de Transporte para apresentar as reivindicações da população em busca de uma solução concreta para este problema.

O comunicado esclareceu, ainda, que se for o caso, o poder público municipal vai solicitar ao estado a abertura de uma nova licitação no sistema de transporte intermunicipal de Pinheiral.

Procurada pela produção da TV Rio Sul, a Viação Pinheiral não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.

