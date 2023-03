Moradores ficam ilhados após deslizamentos de terra na zona rural de Taubaté

Segundo os moradores, Estrada do Laranjal ficou completamente obstruída. Desde as chuvas que atingiram a cidade no Carnaval o tráfego na estrada está prejudicado. Os moradores não conseguem saírem nem de carro nem a pé

Djalma Cássio

Parte dos moradores do bairro Ribeirão das Almas, na zona rural de Taubaté (SP), estão ilhados desde sexta-feira (3). A Estrada do Laranjal, que liga a região à parte urbana da cidade, sofreu com vários deslizamentos de terra e não há como passar pelo local.

A situação da via já era ruim após as chuvas que atingiram a cidade no Carnaval, quando uma cratera de quase oito metros de profundidade abriu na estrada.

Segundo os moradores, desde sexta-feira (3) eles estão ilhados no bairro. Os próprios moradores tentam desobstruir a via, mas esbarram na falta de preparo e de maquinário adequado.

“Não tem como sair de lá nem a pé e muito menos de carro. Os moradores fizeram uma vaquinha pra tentar contratar alguém que tenha uma retroescavadeira para ajudar na limpeza da estrada e tentar liberar a passagem, conta Marinara Santos, moradora do bairro.

Desde o Carnaval que as condições de tráfego na estrada estão ruins

Djalma Cássio

Marinara está grávida de 5 meses e, depois da chuva do Carnaval, foi morar com familiares no centro de Taubaté, com receio de que haja alguma emergência com a gestação.

“Eu estou segura aqui com meu filho, mas a situação do bairro está crítica. Se não conseguirem desobstruir a estrada eu não sei o que pode acontecer com o pessoal que ainda está lá”, lamenta a professora de 28 anos.

Cerca de 70 famílias vivem no bairro do Ribeirão das Almas. De acordo com os moradores do bairro, desde as chuvas que atingiram a cidade no Carnaval a estrada apresenta problemas.

Os moradores fizeram uma vaquinha para alugar uma retroescavadeira e limpar a estrada

Djalma Cássio

Na época, a chuva abriu duas crateras com mais de oito metros de profundidade cada, além de ter derrubado uma ponte que era usada pelos pedestres. A prefeitura até fez uma ponte provisória, mas os moradores reclamam da falta de segurança.

“A gente pediu ajuda para a prefeitura e para a Defesa Civil. Desde antes do Carnaval a gente já estava preocupado. Eles até vieram aqui depois que a cratera abriu, mas eles não aceleram as obras, então toda vez que chove todo o trabalho é perdido”.

A Prefeitura de Taubaté foi procurada e afirmou que o trabalho de limpeza intensa deve começar a ser feito apenas na segunda-feira (6). Equipes já atuaram no local, mas as chuvas estão prejudicando os trabalhos. Além disso, a Defesa Civil segue monitorando a estrada e o bairro para possíveis riscos.

Vittorio Ferla