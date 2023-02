Moradores idosos são retirados pela janela de casa após carro atingir residência em SC; FOTO

Acidente ocorreu na manhã deste sábado em Alfredo Wagner; motorista foi atendido e donos do imóvel não se feriram. Moradores idosos são retirados pela janela de casa após carro atingir residência; FOTO

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma casa ficou parcialmente destruída após ser atingida por um carro em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, na manhã deste sábado (25). Os moradores local, dois idosos de 69 e 72 anos, precisaram ser retirados pela janela. O motorista do veículo, de 61 anos, foi levado ao hospital.

A colisão ocorreu por volta das 6h. O veículo atingiu o muro, uma parte da casa e só parou ao ficar escorado entre o teto e um dos cômodos.

No resgate das vítimas, os socorristas desligaram a parte elétrica da rua.

Após o atendimento, o local foi isolado e a Polícia Militar foi até o local.

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Vittorio Ferla