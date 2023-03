Moradores não conseguem fazer ligação para o Samu após falhas em operadoras de celular em Santos, SP

Segundo os usuários, após discar para o serviço, a ligação não completa ou apresenta sinal de ocupado. Moradores não conseguem fazer ligação para Samu após operadoras de celular apresentarem problema em Santos, SP

Moradores de Santos, no litoral de São Paulo, enfrentando dificuldade para fazer ligações ao Serviço Móvel de Emergência (Samu) pelo número 192. O problema foi relatado vem sendo relatado desde o dia 10 de março à Prefeitura de Santos, que apontou que o problema está ligado às operadoras de telefonia.

Segundo os usuários, após discar para o serviço, a ligação não completa ou apresenta sinal de ocupado. No entanto, a administração esclareceu que a Central do Samu está operando normalmente.

A prefeitura disse ainda que foi identificado o problema, nas ligações feitas por clientes que possuem as operadoras de telefonia celular Tim e Claro. As operadoras foram notificadas pelo Samu, que solicitou à resolução do problema o mais breve possível.

Caso os moradores necessitem do Samu e não consigam falar na central 192, a prefeitura orienta ligar para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O que diz as operadoras

O g1 entrou em contato com a operadora Tim, que informou que está atenta às demandas dos seus clientes em Santos e está atuando junto à operadora detentora do número 192 (SAMU) no município, para a correção da falha de completamento de chamadas o mais breve possível.

A reportagem solicitou uma posicionamento da operadora Claro, mas até a última atualização dessa matéria, não obteve retorno.

