Moradores presos em alagamento são resgatados de bote na Avenida Alfredo Ravanelli em Ribeirão Preto, SP

Habitantes da zona Leste usam a via como principal acesso a outras partes da cidade. Prefeitura informou que irá mandar uma equipe para vistoriar o local e ver o que pode ser feito. Corpo de Bombeiros resgata moradores presos em alagamento na Zona Leste de bote em Ribeirão Preto (SP)

Na Zona Leste de Ribeirão Preto (SP) um lago surge toda vez que chove: a Avenida Alfredo Ravanelli, também conhecida como Estrada do Piripau foi, mais uma vez, tomada pelas águas na noite de sexta-feira (10).

Novamente moradores do bairro Parque das Gaivotas ficaram ilhados. Mas, desta vez, foi preciso até acionar o resgate do Corpo de Bombeiros porque algumas pessoas ficaram presas na enchente.

“É um local realmente esquecido pelo poder público”, desabafa Deborah Campos.

O marido e a filha de Déborah foram dois dos moradores que precisaram de ajuda para chegar em casa, no Patrimonial Campestre, em segurança. O condomínio fica um pouco mais para trás do Parque das Gaivotas.

Nos dias chuvosos é preciso um esforço maior para buscar a menina na faculdade: o marido deixa o carro antes do pontilhão e atravessa a avenida alagada a pé.

Na sexta-feira, no entanto, a operação não deu certo. “Na hora que foi pra voltar, já não dava mais”, explica Deborah. A água chegou na altura da cintura dos moradores. “É uma coisa recorrente, algo que a gente já não tem mais pra quem recorrer”, lamenta.

Caminhão preso

A dona de casa Zélia Xavier, que é vizinha de Déborah, diz que ela e o marido precisaram ser retirados de bote do caminhão onde ficaram ilhados. Tinham saído de casa para abastecer o veículo, mas ficaram presos no alagamento na volta. “O caminhão morreu e nós ficamos parados lá”, lembra.

Foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu com o casal. Ela conta que é possível chegar ao Patrimonial Campestre pelo Portal dos Ipês ou seguindo em direção à Serrana (SP), porém, nenhuma das duas estradas garantem uma boa condição durante o tempo chuvoso.

Zélia e o marido conseguiram voltar para a casa, mas o caminhão passou a noite na avenida e só foi retirado na manhã deste sábado (11). A dona de casa ainda não sabe dizer se o veículo foi danificado pela água. Ela cobra medidas da prefeitura. “Eles têm que tomar uma providência urgente”, afirma.

O que diz a prefeitura?

Procurada pelo g1, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que a Secretaria de Infraestrutura vai mandar uma equipe para vistoriar o local e, assim que identificar o problema, tomará as providências necessárias.

O g1 também questionou a administração municipal sobre a data em que a equipe será enviada mas, até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

