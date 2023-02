Moradores protestam por melhorias de infraestrutura após serem afetados por alagamentos em Mogi das Cruzes

Segundo manifestantes que interditaram a Avenida Japão, o trânsito ficou completamente interditado e nem os ônibus conseguiram passar pelo local. Reclamação é por causa de constantes alagamentos no em Jundiapeba, Oropó e Jardim Aeroporto. Moradores de Mogi protestam por melhorias após alagamentos

Depois das chuvas dos últimos dias e com bairros sofrendo com os alagamentos, em Mogi das Cruzes a população realizou uma manifestação na tarde desta quarta-feira (1º).

Imagens foram enviadas para a produção do Diário TV. De acordo com as reclamações da população que participou da queima de pneus que interditou a Avenida Japão na altura do número 8.000, o trânsito ficou completamente interditado e nem os ônibus conseguiram passar pelo local. Os passageiros tiveram que descer no meio do caminho e continuar o caminho a pé.

A reclamação é por causa dos constantes alagamentos no distrito de Jundiapeba e em bairros como Oropó, Jardim Aeroporto. Os moradores também reclamam sobre a falta de saneamento básico e que as inundações podem trazer doenças para quem vive na região, além de terem perdido vários móveis durante os alagamentos. Eles pedem uma atitude da Prefeitura de Mogi das Cruzes para resolver a situação.

Pneus foram queimados pelos protestantes na Avenida Japão, em Mogi

TV Diário/Reprodução

Por nota, a Prefeitura de Mogi disse que agentes da Guarda Municipal estão no local trabalhando para melhoria da infraestrutura dos bairros da região do Oropó e do distrito de Jundiapeba. Disse ainda que equipes continuam nos bairros para atender a população. também disse que, trabalha junto ao governo do estado para o desassoreamento do Rio Jundiaí no trecho que passa pelos bairros, e os recursos estão garantidos e a previsão é de que os serviços comecem a ser realizados ainda no primeiro semestre.

A nota ainda diz que os bairros citados contam com redes de água e esgoto, que devem ser utilizadas de forma responsável, sem a ligação das águas pluviais no sistema de esgoto.

A Prefeitura disse também que com as chuvas destes últimos dias e os consequentes problemas causados, foi organizada uma força-tarefa para atendimento dos moradores. Aqueles que tiveram as casas alagadas foram cadastrados e receberam itens de primeira necessidade. Emergências devem ser registradas pelo telefone 199, da Defesa Civil.

