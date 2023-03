Moradores reclamam de cratera, rua sem calçada e parque infantil abandonado em Piracicaba

Rua no bairro Vila Sonia tem vários problemas estruturais. Moradores de Piracicaba reclamam de cratera aberta no bairro Vila Sônia

Moradores da região do bairro Vila Sônia, em Piracicaba (SP), reclamam de uma cratera aberta pelas chuvas, além de vários outros problemas estruturais na região. Parte da calçada e da rua foram levadas, deixando o local arriscado para quem passa.

O problema é na Rua Felício Nalin, com calçadas tomadas por mato alto e bueiros entupidos com restos de construção e pedra. A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até o local na manhã desta sexta (3).

Mais à frente, na mesma rua, a equipe encontrou uma cratera aberta com a força das chuvas que atingiram a cidade. O córrego que passa pelo local subiu e levou parte da calçada.

Atualmente o buraco está sinalizado com cones e os moradores precisam passar pelo meio da rua. “Ainda mais a gente que tem criança, aqui fica complicado”, lamentou uma moradora.

Dentro do córrego há muito lixo, restos de material de construção e pedras obstruindo a passagem da água. Dentro do leito do rio é possível ver a marca de onde a água chega quando chove.

“É um perigo, né? É criança passando ali, senhoras, pode até desbarrancar mais e cair lá embaixo”, argumentou um morador.

Moradores também reclamam do aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões, por conta da sujeira que o córrego obstruído deixou. Ao lado da cratera há um parque infantil com sinais de abandono e sujo.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que os problemas na travessia sobre o córrego das Ondas foram causados pela chuva. A administração diz que a Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria esteve no local em fevereiro e já tem autorização para colocar uma máquina dentro do córrego para desobstruir.

“O que ocorre no local é que a passagem (os tubos) sob a travessia é insuficiente. A Semozel fará a desobstrução de um dos tubos, são três, a recomposição da terra no local e a reconstrução da calçada. A previsão é que as obras iniciem nos próximos 15 dias.”

Já sobre o parque, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Simap) diz que fez a manutenção em outubro. “Devido às chuvas, as bases dos equipamentos foram danificadas e será programada nova manutenção na próxima semana.”

