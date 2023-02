moradores-reclamam-de-falta-de-coleta-de-lixo-na-zona-rural-entre-rio-das-pedras-e-piracicaba

Por conta disso, montanhas de lixo se acumulam ao lado da estrada que liga as cidades. Moradores de Rio das Pedras e Piracicaba reclamam de falta de coleta de lixo

Moradores do bairro Santa Isabel, entre Rio das Pedras (SP) e Piracicaba (SP), reclamam da falta de coleta de lixo na região. Por conta disso, vários pontos em volta de uma estrada na zona rural que liga as cidades estão acumulando lixo.

O bairro fica na área rural, na divisa entre as duas cidades, mas dentro dos limites de Rio das Pedras. Segundo os moradores, o lixo não é coletado em algumas casas por conta de precariedade em estradas. Com isso, eles acabam descartando o lixo nas margens da estrada.

A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, percorreu alguns locais e flagrou montes de lixos. Em um dos pontos é possível ver material acumulado, desde resíduos domésticos até móveis e plástico. Os moradores ateiam fogo em alguns locais.

Segundo Murici Paulo de Oliveira, desde que mora no local, há cerca de dois anos, nunca foi feita a coleta. “O lixo está só se espalhando. Isso aqui é o que dá para ver. O que está escondido no meio da cana é muito mais”, lamentou.

Em um outro trecho do bairro também tem lixo acumulado ao lado da estrada que dá acesso a um canavial. A quantidade de lixo quase forma uma montanha.

“O povo não tem onde descartar o lixo, ele joga no lugar onde já está o acúmulo”, completou Murici.

A Prefeitura de Rio das Pedras informou que quando há descarte em pontos não oficiais, a administração deve ser avisada oficialmente do problema por meio de protocolo, para poder solicitar a retirada do ponto clandestino.

Segundo a administração, não houve nenhuma reclamação oficial sobre o ponto citado na reportagem. “Agora que fomos informados do problema, vai ser solicitado à empresa que faz a retirada do lixo no bairro que também seja feita a retirada”, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.

Ainda conforme a administração, o dia de recolhimento de lixo nesse bairro é às sextas-feiras, mas por conta de obras de melhorias nas estradas, os caminhões têm dificuldade de acessar alguns pontos. Diante disso, a prefeitura diz que não está sendo possível determinar uma data exata.

Já a Prefeitura de Piracicaba informou que a localização dos pontos de descarte é nos limites de Rio das Pedras.

