Moradores reclamam de falta de segurança em ponte parcialmente destruída em linha rural de Porto Velho

Crianças e adolescentes estão precisando passar por cima de uma ponte parcialmente destruída na zona rural de Porto Velho para ir à escola. Os moradores da região reclamam da falta de manutenção e de segurança para atravessar o local.

A ponte fica localizada na linha PV-8, na região de Cujubim Grande, e atualmente conta apenas com toras de madeira estreitas sobre o rio, o que inviabiliza a passagem de veículos por ela. Para ir à escola, as crianças precisam se equilibrar sobre o que restou da ponte para conseguir chegar ao ônibus escolar, que aguarda do outro lado.

Moradores reclamam do isolamento e da falta de segurança para quem passa no local, e pedem providências dos órgãos públicos. A mãe de um dos alunos também informou que obras foram realizadas na ponte três vezes, mas nenhuma resolveu o problema definitivamente.

A Rede Amazônica entrou em contato com a prefeitura de Porto Velho, que informou que está tomando as providências para a resolução do problema, mas que está aguardando a chegada de um tubo para que as obras no local sejam iniciadas.

Vittorio Ferla