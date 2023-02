Moradores reclamam de infiltrações em apartamentos recém entregues em conjunto residencial de Poá

As manchas de infiltrações tomam conta de todo o andar de um bloco do condomínio. Uma moradora disse que os problemas com a construtora já são antigos. Moradores de um conjunto residencial em Poá questionam qualidade de novos apartamentos

A mudança ainda está sendo ajeitada no novo apartamento de João Pedro Fernandes Farias. Ele se mudou para o local há pouco tempo e logo no primeiro dia, a surpresa.

“A gente chegou aqui. Primeiro que eu fiquei preso no trânsito, porque teve um alagamento na cidade. E aí eu tava chegando, tava próximo daqui, aí eu vi o grupo do bloco. Aí os vizinhos falando ‘gente, se alguém tiver aqui, por favor, ajudem a puxar a água, tá alagando o bloco’, enfim. E aí eu saí desesperado, cheguei aqui e me deparei com a minha casa inundada”, contou o comissário de bordo.

Mesmo morando no último andar de um dos blocos do condomínio, que fica na Vila Perracine, em Poá, João não escapou de ter problemas com a água invadindo o seu apartamento. Em um vídeo feito por ele, a luminária foi a primeira pista de que algo estava errado.

E os estragos não pararam por aí. “Em primeiro lugar, nosso piso laminado, que foi entregue pela própria construtora, que ele não pode molhar de forma nenhuma. Eu cheguei aqui e encontrei ele assim, submerso. A primeira coisa que aconteceu foi ele estufar. Ele tá completamente estufado. Perto do sofá, ali no canto, a gente já consegue sentir um mau cheiro, que é proveniente da degradação da própria madeira. Enfim, a gente perdeu nosso plafon de led, a gente tá com problema agora no nosso rack, que o nosso rack tá com problema nos pés. Enfim, nosso colchão que foi, assim, justamente nessa goteira que tava tendo no plafon, quando a gente chegou nosso colchão tava completamente molhado”, completou João.

Um dos moradores alegou que a água entrou no apartamento através da luminária

As manchas de infiltrações tomam conta de todo o andar e vão para os de baixo. Fernanda Bastos mora no quarto andar e vive a mesma situação. Em um dia de chuva, o apartamento dela também foi tomado pela água.

“Mandei mensagem pro síndico, mandei mensagem pra uma moça que ela é responsável pela parte da engenharia desse empreendimento. Ela visualizou minhas mensagens, não me respondeu. Simplesmente ignorou. Quando foi na terça-feira, depois desse alagamento, eu saí cedo do trabalho, vim pra cá e falei ‘vocês vão ter que ir lá resolver essa situação’. Depois de muitas tentativas, eles mandaram um rapaz no meu apartamento pra fazer o reparo da janela da infiltração, mas foi corrigido, não sei, porque depois justamente não teve uma outra chuva pra ter certeza que foi corrigido. Mas eu tive que brigar, ficar no pé pra eles poderem mandar alguém lá”, explicou a advogada.

A construtora também foi procurada pelos moradores. Segundo João, foi alegado que o problema das infiltrações seria provocado por um eucalipto próximo ao bloco, o que não convenceu os moradores.

“A engenheira da MRV veio aqui, subiu no alçapão, que a gente fica no último andar, e aí falou que vai notificar o condomínio que o problema que aconteceu é devido a um eucalipto que tem atrás do nosso bloco e que esse eucalipto, soltando folhas, obstruiu a calha e assim inundou o nosso bloco. Só que essa justificativa ela cai por terra, porque outros que não têm árvores também tiveram esse problema. Então, a gente viu que provavelmente seja um problema construtivo”.

Elaine Alves de França é a prova disso. Ela mora em um bloco distante da árvore, mas também teve surpresas quando decidiu se mudar. A dona de casa disse ainda que os problemas com a construtora já são antigos.

Os apartamentos deveriam ter sido entregues em julho do ano passado, mas os moradores só pegaram as chaves em dezembro, e mesmo assim, ainda continuam pagando uma taxa de obra.

“Não era pra gente estar pagando. A partir do momento que você pega a chave, você tem que pagar a prestação, não é a evolução, né?”.

Para Fernanda, o sentimento de conquista da casa própria deu espaço para indignação.

“É frustrante. É uma situação inadmissível, não tem nem o que falar. E fora que eles não nos dão suporte. A gente abre chamado, eles simplesmente nos ignoram”.

“A gente comprou esse apartamento na planta em 2020. Então, a gente teve todo esse tempo, mais de dois anos pra se preparar. A gente sonhou, pensou cada detalhe. E quando a gente chegou aqui, no primeiro dia a vontade era de abandonar e voltar pra casa dos nossos pais, infelizmente”, contou João

Em nota, a MRV, responsável pela obra, lamentou o ocorrido e disse que a limpeza não adequada das calhas, feita pelo condomínio, acarretou no entupimento do sistema de escoamento das águas dos telhados, ocasionando o alagamento em algumas unidades do empreendimento.

A empresa informou ainda que enviou uma equipe técnica ao local, para orientar e ajudar com a manutenção do equipamento. Em relação à demora em atender os moradores, a construtora disse que a taxa de evolução de obra e eventuais ressarcimentos, mas ela não se pronunciou sobre isso.

A MRV atende os moradores pelo número 4005-1313.

